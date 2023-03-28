РБК: Минфин планирует сократить число казенных госучреждений

Минфин планирует подготовить предложения по сокращению численности федеральных казенных учреждений (ФКУ), подведомственных федеральным органам исполнительной власти, пишет РБК со ссылкой на доклад министерства. В Минфине рассчитывают, что сокращение числа ФКУ позволит увеличить размер зарплат их сотрудников.

ФКУ являются, в частности, воинские части и военные комиссариаты, учреждения исполнения наказаний и СИЗО, спецучреждения для социальной реабилитации несовершеннолетних, учреждения МВД и подразделения МЧС.

В пресс-службе Минфина подтвердили РБК, что в настоящее время российское правительство «проводит работу по оптимизации сети государственных учреждений, подведомственных федеральным органам исполнительной власти. Из доклада следует, что в 2022 году Минфин уже провел сокращения в двух ФКУ. Предельная штатная численность работников «Налог-Сервиса» Федеральной налоговой службы была сокращена на 924 единицы, Центра по обеспечению деятельности Казначейства России — на 2196.

Количество ФКУ сокращается с 2018 года, отмечает РБК. По данным Росстата на начало 2023 года, в России было зарегистрировано 9024 федеральных государственных казенных учреждения. Больше всего федеральных государственных учреждений, в том числе казенных, находится в ведении МВД (2402), Минюста (1958), Федеральной службы исполнения наказаний (1724) и Минобороны (985).

Милена Костерева