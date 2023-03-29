Улюкаев в апреле издаст книгу написанных в тюрьме стихов

На следующей неделе в продажу поступит сборник стихов экс-главы Минэкономики Алексея Улюкаева, написанных за время его тюремного заключения. Об этом сообщил РБК гендиректор издательства «Время» Борис Пастернак.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Сборник получил название «Тетрадь в клетку» и посвящен «тем, кто меня ждал и верил». В книге 504 страницы. Тираж книги неизвестен. В предисловии говорится, что Алексей Улюкаев «книгу не "выстраивает", он сохраняет хронологию неволи» и «смотрит "поверх шконок"». Приводятся несколько отрывков из его стихов, в том числе:

«За злато, за корзинки пищи,

За место возле алтаря,

За все, что имут духом нищие.

Его подманивают зря».

Как утверждало следствие, Алексей Улюкаев, будучи главой Минэкономики, получил взятку в размере $2 млн в офисе компании «Роснефть». В такую сумму, по версии СКР, оценивалась положительная оценка сделки по выкупу «Роснефтью» 50% акций компании «Башнефть». Одним из доказательств на суде была корзина якобы с колбасой, которую глава «Роснефти» Игорь Сечин подарил министру. Прокурор в ходе разбирательств заявил, что господин Сечин действовал в рамках оперативно-разыскных мероприятий.

В декабре 2017 года Замоскворецкий районный суд Москвы приговорил Алексея Улюкаева к восьми годам заключения в колонии строго режима и штрафу 130 млн руб. В апреле 2022-го Московский райсуд Твери удовлетворил ходатайство бывшего министра об условно-досрочном освобождении. 12 мая Алексей Улюкаев вышел на свободу.

Лаура Кеффер