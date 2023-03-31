Депутат Швыткин: удаление аккаунта на «Госуслугах» будет считаться уклонением от службы в армии

Замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что рассылка повесток через «Госуслуги» будет приравнена к личному вручению. Удаление приложения «Госуслуги» или аккаунта в нем будет считаться уклонением от службы. Член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев заявил, что ему ничего не известно об этой инициативе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Швыткин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Юрий Швыткин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Это как раз была одна из целей — минимизировать процент уклонистов. Если пришла повестка через "Госуслуги", нужно выполнять. Вручение в электронном виде — то же самое, что и лично»,— заявил господин Швыткин в интервью Ura.ru.

«Справки от уклонения выдавать будут, если человек удалил "Госуслуги". Но здесь нужно будет доказать, конечно. В каждом случае нужно будет разбираться индивидуально»,— добавил депутат.

«Проще у депутата Швыткина спросить, откуда он это взял. Я сейчас на региональной неделе в Чите и этой темой не занимался. Приедем — разберемся. Но если Швыткин знает, пусть доложит, откуда такая информация. Мне об этом ничего не известно»,— сказал депутат и член того же комитета, что и господин Швыткин, Андрей Гурулев в интервью RTVI.

Председатель Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас сообщил, что ему о мере тоже ничего не известно. «Я таких норм закона не знаю»,— написал он в своем Telegram-канале.

Ранее со страницы помощи на «Госуслугах» пропала кнопка для удаления аккаунта, а также инструкция по его удалению. В службе поддержки сообщили, что эту функцию убрали по требованию Минцифры. В техподдержке говорят, что удалить аккаунт можно только через личное обращение.

31 марта в 5:30 мск в Telegram-канале Минобороны появилось видео брифинга. На нем начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба России контр-адмирал Владимир Цимлянский заявил, что повестки в рамках весеннего призыва будут рассылать в электронном виде через «Госуслуги».

Анастасия Ларина