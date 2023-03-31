Депутат Швыткин: удаление аккаунта на «Госуслугах» будет считаться уклонением от службы в армии

Замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что рассылка повесток через «Госуслуги» будет приравнена к личному вручению. Удаление приложения «Госуслуги» или аккаунта в нем будет считаться уклонением от службы. Член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев заявил, что ему ничего не известно об этой инициативе.
Юрий Швыткин
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
«Это как раз была одна из целей — минимизировать процент уклонистов. Если пришла повестка через "Госуслуги", нужно выполнять. Вручение в электронном виде — то же самое, что и лично»,— заявил господин Швыткин в интервью Ura.ru.
«Справки от уклонения выдавать будут, если человек удалил "Госуслуги". Но здесь нужно будет доказать, конечно. В каждом случае нужно будет разбираться индивидуально»,— добавил депутат.
«Проще у депутата Швыткина спросить, откуда он это взял. Я сейчас на региональной неделе в Чите и этой темой не занимался. Приедем — разберемся. Но если Швыткин знает, пусть доложит, откуда такая информация. Мне об этом ничего не известно»,— сказал депутат и член того же комитета, что и господин Швыткин, Андрей Гурулев в интервью RTVI.
Председатель Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас сообщил, что ему о мере тоже ничего не известно. «Я таких норм закона не знаю»,— написал он в своем Telegram-канале.
Ранее со страницы помощи на «Госуслугах» пропала кнопка для удаления аккаунта, а также инструкция по его удалению. В службе поддержки сообщили, что эту функцию убрали по требованию Минцифры. В техподдержке говорят, что удалить аккаунт можно только через личное обращение.
31 марта в 5:30 мск в Telegram-канале Минобороны появилось видео брифинга. На нем начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба России контр-адмирал Владимир Цимлянский заявил, что повестки в рамках весеннего призыва будут рассылать в электронном виде через «Госуслуги».