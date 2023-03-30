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Коммерсантъ FM
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ПО дороже денег

Цены на российский софт растут вне конкуренции

За год российские разработчики программного обеспечения (ПО) подняли цены на 30–50%, говорят потребители, связывая тенденцию с отсутствием конкуренции на рынке, который покинули западные поставщики. Сами разработчики отчасти признают рост цен, но более умеренный. Крупные потребители российского софта уже обращались в Минцифры с просьбой повлиять на ситуацию, но пока безуспешно. Рост цен продолжится и его может остановить только прямое вмешательство регулятора, предупреждают эксперты.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Зампред правления Россельхозбанка Николай Ульянов рассказал “Ъ”, что за год с марта 2022 года цены на российский софт выросли на 20–40% год к году из-за отсутствия конкуренции с западными вендорами: «Сейчас на рынке существует ограниченное количество поставщиков и почти бесконечное количество потребителей». Стоимость российских программных продуктов, в том числе операционных систем, выросла на 30–50%, подтвердил директор технологической практики «Технологии доверия» (бывший PwC) Юрий Швыдченко, который также связывает ситуацию с уходом западных конкурентов: «Динамика особенно заметна в системном ПО, офисном и в системах управления предприятиями».

После начала военных действий на Украине многие крупные иностранные разработчики ограничили продажи в РФ, включая Microsoft, Oracle, Cisco и других. Заместитель гендиректора разработчика операционных систем «Ред Софт» Рустам Рустамов признает, что цены на «некоторую продукцию» повысились: «Это связано с дополнительными инвестициями и расширением штата сотрудников».

Представители НТЦ ИТ РОСА (ОС РОСА) и ГК «Астра» (ОС Astra Linux) утверждают, что цены не изменились. Но директор по маркетингу и коммуникациям платформы для организации командировок и управления расходами «Ракета» Дарья Зубрицкая возражает, что в среднем все отечественные ОС подорожали на 15%, в том числе от ГК «Астра».

Представитель другого разработчика операционных систем «Базальт СПО» признает рост цен на 10%, но только на лицензии на ОС, а не сертифицированные ФСТЭК версии (доработаны в части безопасности), объясняя его «годовой инфляцией».

Собеседник “Ъ” в одном из крупных потребителей российского ПО сообщил, что из-за роста цен на отечественные решения ему приходилось жаловаться в Минцифры. Источник “Ъ” в российском разработчике софта подтвердил, что в министерстве поднимали вопрос, попросив разработчиков не завышать цены, так как «IT-отрасль и так пользуется достаточным количеством льгот и преференций». Контроль цен в РФ в целом не в ведении Минцифры, этим занимается ФАС, уточняет другой собеседник “Ъ” на IT-рынке. В ФАС не ответили на запрос “Ъ”. В Минцифры знают о росте цен на российское ПО: «Министерство находится в контакте с отраслью и примет меры для решения этого вопроса».

Но и ФАС не может существенно повлиять на ситуацию, полагает руководитель департамента цифровых решений агентства «Полилог» Людмила Богатырева. Она поясняет, что, согласно ч. 4 ст. 10 закона «О защите конкуренции», запрет на злоупотребление доминирующим положением не распространяется на владельцев результатов интеллектуальной деятельности, которыми являются IT-компании: «В 2020 году ведомство разработало законопроект об изменениях в регулировании результатов интеллектуальной деятельности, но ввиду протестов IT-отрасли его не приняли».

Основным фактором повышения цен на отечественное ПО стало повышение зарплат программистов для их удержания в стране и обучения, сложности с закупкой оборудования и т. д., подчеркивает директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий Николай Комлев: «Отсутствие продуктов западных конкурентов и обязательность импортозамещения лишь подогревают этот рост». Господин Комлев считает, что российское ПО из-за отсутствия конкуренции может продолжить дорожать «до сопоставимого с иностранным софтом», если не вмешается правительство.

Тимофей Корнев, Татьяна Исакова, Никита Королев

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