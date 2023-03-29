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Коммерсантъ FM
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Москалькова предложила разрешить выдавать паспорта России за границей

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что предложила разрешить получить гражданам России внутренние паспорта в российских посольствах и консульствах за рубежом.

«Конечно, это людям сложно. Во-первых, сегодня и логистика нарушена. А во-вторых, это очень дорогостояще. И мы обратились в МИД и в МВД с тем, чтобы рассмотреть вопрос, там, непосредственно в наших консульствах, давать возможность получить паспорт»,— сказала Татьяна Москалькова «РИА Новости».

Согласно действующему законодательству, оформить и получить внутренний российский паспорт можно только на территории России. Представительства России за рубежом могут выдавать только загранпаспорта.

Олеся Павленко

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