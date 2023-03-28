Экс-советник президента США Болтон: ядерное оружие РФ угрожает больше в Калининграде, чем в Белоруссии

Бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон считает, что возможное размещение тактического ядерного оружия России в Белоруссии не изменит баланса сил в регионе. Вооружение, которое Россия уже давно разместила в Калининграде, представляет гораздо большую угрозу, заявил господин Болтон в эфире CNN.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джон Болтон

Фото: Andrew Harnik / AP Джон Болтон

Фото: Andrew Harnik / AP

«Я думаю, что он (Владимир Путин.— “Ъ”) блефовал, когда раньше пытался бряцать ядерным оружием. Возможно, он не блефует здесь. В каком-то смысле он действительно может переместить тактическое ядерное оружие в Белоруссию, что является отдельной проблемой. Чему, я думаю, мы не уделяем достаточно внимания, так это потенциальному повторному поглощению Белоруссии Россией»,— заявил экс-советник.

Однако, по его мнению, размещение ядерного оружия в Белоруссии не имеет большого значения на фоне обширных запасов ядерных боеголовок, крылатых ракет и беспилотников России в Калининграде. Господин Болтон заявил, что этот регион уже очень давно является основной российской военной базой, в котором открыто нарушается Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Договор, подписанный в 1987 году генеральным секретарем СССР Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом, прекратил свое действие в 2019 году.

25 марта президент России Владимир Путин сообщил о планах России разместить ядерное оружие в Белоруссии. Хранилище для него достроят к 1 июля. По мнению американской администрации, Москва не готовится к применению ядерного оружия. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял, что страны Евросоюза готовы ответить на решение РФ новыми санкциями.

О реакции Запада на планы России — в материале «Ъ» «Боеголовная боль».

Эрдни Кагалтынов