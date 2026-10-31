Туск заявил о поддержке польской оппозиции со стороны «армии российских ботов»
Дональд Туск заявил о помощи российских ботов оппонентам его правительства
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в конфликте вокруг Конституционного трибунала его оппоненты пользуются поддержкой со стороны «армии российских ботов». Обращение главы правительства выложено на его странице в соцсети X.
«Будем называть вещи своими именами. Годами в Польше существуют организации и политики, которые хотят уничтожить демократию и верховенство закона. Сегодня не моя задача оценивать, по каким причинам они это делают: жадность ли это, глупость или предательство. В конце концов, результат один, и неслучайно они находят поддержку среди пророссийских сил в мире»,— заявил господин Туск. Премьер добавил, что оппозиция «дождалась даже публичных комплиментов от главного идеолога Кремля», но о ком именно речь, господин Туск не уточнил.
Господин Туск так прокомментировал политический кризис, обострившийся позавчера из-за борьбы за контроль над Конституционным трибуналом. Глава правительства заявил, что президент Кароль Навроцкий и оппозиционная партия «Право и справедливость» (ПиС) прибегают к насилию против членов Конституционного трибунала и разрушают правовое государство.
Конфликт вокруг КТ стал следствием попытки правительства Туска ввести в состав суда новых судей, выбранных парламентом. Бывший председатель трибунала Богдан Свенчковский, назначенный при правлении ПиС, блокировал их работу. Ситуация переросла в скандал, когда одна из судей отстранила Свенчковского от управления, а сторонники оппозиции и депутаты от ПиС устроили акцию протеста у здания суда.