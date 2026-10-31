Туск заявил о поддержке польской оппозиции со стороны «армии российских ботов»

«Будем называть вещи своими именами. Годами в Польше существуют организации и политики, которые хотят уничтожить демократию и верховенство закона. Сегодня не моя задача оценивать, по каким причинам они это делают: жадность ли это, глупость или предательство. В конце концов, результат один, и неслучайно они находят поддержку среди пророссийских сил в мире»,— заявил господин Туск. Премьер добавил, что оппозиция «дождалась даже публичных комплиментов от главного идеолога Кремля», но о ком именно речь, господин Туск не уточнил.