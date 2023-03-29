В «Ростех» конвоируют кадры

По данным “Ъ”, ФСИН снова пытается устроить осужденных на работу в «Ростех», предлагая свою продукцию и услуги. Источники “Ъ” в госкорпорации отмечают, что речь о привлечении заключенных к сборке ракет или самолетов не идет, но возможности сотрудничества «прорабатываются по многим направлениям». Собеседники “Ъ” в промышленности отмечают, что наиболее востребован может быть женский труд: для кропотливой работы на сборке плат и электронных блоков. Но во многих отраслях заключенных вряд ли смогут допустить на заводы по требованиям безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, 23 января директор ФСИН Аркадий Гостев в письме главе «Ростеха» Сергею Чемезову предложил содействие осужденных в изготовлении и поставке продукции для нужд госкорпорации по разработке, производству и экспорту промышленной продукции. «Ростех», по данным “Ъ”, направил письмо входящим в его периметр предприятиям на рассмотрение.

Во ФСИН и госкорпорации на вопросы “Ъ” не ответили. Но, по сведениям собеседника “Ъ” в «Ростехе», «возможности такого сотрудничества сейчас прорабатываются сразу по многим направлениям». О каких предприятиях идет речь, он не уточнил, указав, что «эта рабочая сила не может быть задействована непосредственно на сборке ракет или самолетов». Но на отдельных видах работ, не требующих высокой квалификации, такая «коллаборация» возможна. Кроме того, исправительные учреждения могут выступить поставщиками, например, тары, спецодежды, «других видов нехитрой продукции», а еще «оказывать помощь в строительстве объектов».

Впервые о том, что «Ростех» намерен использовать труд осужденных по соглашению с ФСИН, стало известно в 2017 году. Позже сообщалось, что входящий в госкорпорацию Уралвагонзавод (УВЗ) трудоустроит 250 осужденных. Предполагалось, что они будут работать по ряду рабочих специальностей: сверловщик, токарь, фрезеровщик, шлифовщик, электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах, слесарь механосборочных работ, машинист крана. В 2020 году ФСИН договорилась со Сбербанком о работе над искусственным интеллектом (см. “Ъ” от 20 марта 2020 года).

Источник “Ъ” в авиапроме отметил, что в случае, если ФСИН сможет «организовать работу заключенных со среднетехническим образованием», они в теории могут быть востребованы «на несложных рабочих специальностях, которых остро не хватает каждому предприятию», совпадающих со списком УВЗ.

Впрочем, другой источник “Ъ” в авиапроме заявил, что допуск заключенных слабо стыкуется с подходом авиапредприятий к работе: «Авиация — это высочайшая ответственность».

Источник “Ъ” на рынке телеком-оборудования считает, что предложение ФСИН не коснется разработки электроники и компонентов. Никто не допустит заключенных до производства оборудования для критической информационной инфраструктуры и конечных изделий, изготавливаемых по госзаказу, их не пропустят службы безопасности, подчеркивает топ-менеджер производителя электроники. «Теоретически заключенных могут допустить к работе в структурах "Ростеха", которые производят не конечный продукт, а составные части оборудования. Например, платы, электронные блоки и так далее»,— допускает источник. Причем наиболее востребован, по его мнению, будет женский труд: «Так, у нас на предприятии женщины в большинстве работают на конвейерной сборке и при пайке компонентов на платы. Практика показывает, что они усидчивее, аккуратнее и терпеливее, чем мужчины».

В КамАЗе и АвтоВАЗе (32,3% у «Ростеха») не стали комментировать инициативу. Но осенью 2021 года в КамАЗе рассказывали о привлечении к труду на предприятии восьми заключенных, позже говорили о «чуть более десяти» заключенных, при этом рассматривалось привлечение не более 100 человек на фоне дефицита 4 тыс. рабочих.

Собеседник “Ъ” в другом автоконцерне отмечает, что набор на автозаводы сотрудников без опыта реалистичен, но только после обучения: «В обучение, которое на некоторые специальности длится полгода, вкладывается сама компания, но эти сотрудники гарантированно продолжат работу. В случае с заключенными перспективы продления сотрудничества неопределенные». При этом, отмечает он, на заводах есть запрос на ремонтные работы, уборку, куда можно привлечь людей без подготовки. Также возможно недлительное обучение по специальности, например, слесаря механосборочных работ на сборке на простых операциях или сварщика на машинах контактной сварки, добавляет он.

В 2021 году правительство предложило привлечь заключенных к строительству БАМа (см. “Ъ” от 26 апреля 2021 года). В ОАО РЖД “Ъ” пояснили, что в рамках взаимодействия с ФСИН на объекты Восточного полигона было привлечено 86 человек. «Массового тиражирования данный проект не получил, поскольку ОАО РЖД нуждается в привлечении высококвалифицированного и узкоспециализированного персонала»,— уточнили в компании.

Исходя из требований законодательства, использование труда заключенных сопряжено со значительными расходами на конвой и обеспечение спецодеждой и СИЗ, говорит соучредитель a.t.Legal Николай Титов. Он отмечает, что в 2022 году приказом Минюста заключенных запретили привлекать к труду в учреждениях, где хранится или производится оружие. Инициатива ФСИН может быть успешным примером гуманизации уголовного закона и ресоциализации заключенных, отмечает партнер Criminal Defense Fir Анна Голуб. Но при использовании труда заключенных придется учитывать слишком много факторов: место отбывания наказания, режим содержания и тяжесть совершенного преступления. При строительстве зданий и магистралей невозможно обеспечить полную изоляцию заключенного, полагает юрист. Кроме того, число конвоиров должно будет превосходить число заключенных для обеспечения безопасности. Все это труднореализуемо, резюмирует она.

Айгуль Абдуллина, Никита Королев, Наталья Скорлыгина, Ольга Никитина