В Китае совершена первая сделка по продаже СПГ в юанях

Китайская национальная шельфовая нефтяная корпорация (CNOOC) и французская Total Energy провели первую для КНР сделку по продаже сжиженного природного газа (СПГ) в юанях. Торги велись через Шанхайскую биржу нефти и природного газа.

Из сообщения биржи следует, что в результате сделки было продано свыше 65 тыс. тонн СПГ из Объединенных Арабских Эмиратов. Представители биржи подчеркивают, что первая международная сделка по СПГ, проведенная в юанях, в целом является важной вехой в развитии Шанхайской биржи нефти и природного газа.

«Число участников международной торговли СПГ растет, что ставит более высокие требования к торговой инфраструктуре… В будущем биржа (в Шанхае.—"Ъ") продолжит активно взаимодействовать с международными поставщиками ресурсов, а также созидать финансовую инфраструктуру для трансграничных расчетов в юанях»,— сообщил председатель Шанхайской биржи нефти и природного газа Го Сюй.

Также представители биржи отметили, что «интернационализация» юаня за последние годы достигла значительного прогресса. Так, по данным площадки, благодаря проводимым реформам механизмов образования обменного курса китайской валюты «гибкость» юаня значительно возрастает. Вместе с тем с восстановлением темпов экономического роста в КНР и открытием финансовых рынков юань усиливает и «инвестиционные функции», указано в сообщении.

Ранее финансовые эксперты, опрошенные «Ъ», не исключили перехода на расчеты в юанях в торговле между РФ и третьими странами. Тем временем объем торгов китайской валютой с поставкой «завтра» на Московской бирже приблизился к рекордным показателям.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «А "завтра" был юань».

Григорий Лейба