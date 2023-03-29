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Коммерсантъ FM
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Правительство Казахстана сложило полномочия в связи с избранием нового состава Мажилиса

Правительство Казахстана ушло в отставку в связи с избранием нового состава Мажилиса (нижняя палата парламента). Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ, которым поручил правительству исполнять обязанности до утверждения нового состава кабинета министров. Документ опубликован на его сайте.

Досрочные выборы в Мажилис, в состав которого входят 98 депутатов, прошли 19 марта. Их проводили по смешанной избирательной системе: 70% депутатов (69 человек) избрали по партийным спискам, 30% (29 человек) — по одномандатным округам. Правящая партия «Аманат» набрала 53,9% голосов избирателей, что соответствует 40 мандатам, которые партия уже распределила. Господин Токаев говорил, что проведение выборов требуется в рамках конституционной реформы.

Подробности — в материале «Ъ» «Казахстан ждут очередные внеочередные».

Лаура Кеффер

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