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Коммерсантъ FM
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«Роснефть» и Indian Oil Corporation договорились об увеличении поставок нефти в Индию

Российская нефтяная компания «Роснефть» и крупнейшая индийская корпорация Indian Oil заключили соглашение об увеличении поставок нефти в Индию и диверсификации ее сортов. Соглашение было подписано во время рабочей поездки главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина в Индию.

В ходе визита в Индию Игорь Сечин встретился с представителями государственных ведомств страны, а также с руководителями ряда крупнейших нефтегазовых компаний, в том числе с председателем Indian Oil Corporation Шрикантом Мадхавом Вайдьей. Церемония подписания соглашения между «Роснефтью» и Indian Oil Corporation прошла в присутствии министра нефти и природного газа Индии Хардипа Сингха Пури.

Из сообщения «Роснефти» следует, что российская и индийская стороны также обсудили вопросы расширения комплексного сотрудничества в энергетической отрасли между «Роснефтью» и индийскими компаниями по всей технологической цепочке и возможности осуществления взаиморасчетов в национальных валютах.

Стороны также отметили значительный рост товарооборота между Россией и Индией. По данным индийского министерства торговли и промышленности, Россия впервые в истории вошла в пятерку крупнейших торговых партнеров Индии. Объем торговли между странами по итогам 2022 года составил $38,4 млрд.

Вчера, 28 марта, вице-премьер Александр Новак сообщил, что поставки российской нефти в Индию по результатам прошлого года выросли в 22 раза. По его словам, продажа энергоресурсов в 2022-м обеспечила 42% бюджетных поступлений. По данным Международного энергетического агентства, в 2022 году Индия в 16 раз увеличила импорт нефти из России относительно периода до 24 февраля. Таким образом, страна потеснила Европу в качестве главного покупателя нефти из России, поставляемой морским путем. На российскую нефть приходится около трети всего нефтяного импорта Индии.

Милена Костерева

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