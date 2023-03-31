CNN: Трампа обвиняют по более чем 30 эпизодам, связанным с мошенничеством

Согласно заключению жюри присяжных, бывшего президента США Дональда Трампа обвиняют более чем по 30 пунктам, связанным с мошенничеством в деловой сфере, сообщает CNN со ссылкой на источники. The New York Times пишет, что господин Трамп может во вторник, 4 апреля, добровольно явиться в суд, где ему официально предъявят обвинения.

Вчера, 30 марта, жюри присяжных в суде Нью-Йорка вынесло обвинительное заключение по делу о причастности политика к выплате $130 тыс. порноактрисе Сторми Дэниелс. Прокурор убежден, что ей дали денег, чтобы «купить молчание» по поводу ее предполагаемой связи с Дональдом Трампом. Это первый случай в истории США, когда действующему или бывшему президенту страны будут предъявлены уголовные обвинения. Сам господин Трамп вину отрицает и считает вердикт присяжных «политическим преследованием».

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Дональду Трампу повышают рейтинги в судебном порядке».

Лаура Кеффер