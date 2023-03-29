Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Глава МАГАТЭ Гросси считает, что снаряды с обедненным ураном не несут радиологической опасности

Директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что, по его мнению, снаряды с обедненным ураном не несут радиологической опасности. О поставках этих боеприпасов Украине ранее заявила Великобритания.

Рафаэль Гросси

Рафаэль Гросси

Фото: Mykola Synelnykov/File Photo, Reuters

Рафаэль Гросси

Фото: Mykola Synelnykov/File Photo, Reuters

«Вопрос использования вооружения с обедненным ураном изучался в МАГАТЭ достаточно долго. Это вооружение не несет радиологической опасности»,— сообщил господин Гросси в ходе поездки на Запорожскую атомную электростанцию.

Глава МАГАТЭ подчеркнул, что не может никак оценивать возможную поставку Киеву боеприпасов с обедненным ураном и надеется на скорейшее завершение боевых действий. «В любом случае этот вопрос напрямую не касается той работы, которую мы выполняем на Запорожской АЭС»,— добавил он.

Боеприпасы с обедненным ураном считаются наиболее бронебойными. Страны НАТО использовали их во время войн в Югославии и Ираке.

Что такое обедненный уран: свойства, применение и последствия

Читать далее

20 марта замглавы Минобороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что страна передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном. Владимир Путин заявил, что Россия будет вынуждена отреагировать, так как Запад «начинает применять оружие с ядерным компонентом». Великобритания обвинила его в дезинформации.

Господин Путин также отметил, что у российской армии есть чем ответить на поставки Украине боеприпасов с обедненным ураном. По его словам, у вооруженных сил РФ «сотни тысяч» таких снарядов, но армия их пока не применяет. Также в качестве ответного шага он анонсировал размещение тактического ядерного оружия в Белоруссии.

Подробнее о реакции Москвы — в публикации «Ъ» «"Запад решил воевать с Россией до последнего украинца"».

Александр Кислов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...