Глава МАГАТЭ Гросси считает, что снаряды с обедненным ураном не несут радиологической опасности

Директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что, по его мнению, снаряды с обедненным ураном не несут радиологической опасности. О поставках этих боеприпасов Украине ранее заявила Великобритания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рафаэль Гросси

Фото: Mykola Synelnykov/File Photo, Reuters Рафаэль Гросси

Фото: Mykola Synelnykov/File Photo, Reuters

«Вопрос использования вооружения с обедненным ураном изучался в МАГАТЭ достаточно долго. Это вооружение не несет радиологической опасности»,— сообщил господин Гросси в ходе поездки на Запорожскую атомную электростанцию.

Глава МАГАТЭ подчеркнул, что не может никак оценивать возможную поставку Киеву боеприпасов с обедненным ураном и надеется на скорейшее завершение боевых действий. «В любом случае этот вопрос напрямую не касается той работы, которую мы выполняем на Запорожской АЭС»,— добавил он.

Боеприпасы с обедненным ураном считаются наиболее бронебойными. Страны НАТО использовали их во время войн в Югославии и Ираке.

20 марта замглавы Минобороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что страна передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном. Владимир Путин заявил, что Россия будет вынуждена отреагировать, так как Запад «начинает применять оружие с ядерным компонентом». Великобритания обвинила его в дезинформации.

Господин Путин также отметил, что у российской армии есть чем ответить на поставки Украине боеприпасов с обедненным ураном. По его словам, у вооруженных сил РФ «сотни тысяч» таких снарядов, но армия их пока не применяет. Также в качестве ответного шага он анонсировал размещение тактического ядерного оружия в Белоруссии.

Подробнее о реакции Москвы — в публикации «Ъ» «"Запад решил воевать с Россией до последнего украинца"».

Александр Кислов