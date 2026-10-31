Орбан и Вучич встретились в Белграде и пообещали вернуться в политику
Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и бывший президент Сербии Александр Вучич встретились в Белграде. В видеообращении в соцсетях они сообщили, что планируют «вернуться» в политику.
Бывший сербский президент сообщил, что Виктор Орбан приехал провести время в загородном доме отца господина Вучича. «Я счастлив, что могу принять в гости Виктора Орбана, моего большого друга, моего брата... Да, мы оба недавно проиграли выборы, но не потеряли свое достоинство, гордость и свою веру»,— сказал господин Вучич в видеообращении, опубликованном в его аккаунте Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).
Бывший премьер Венгрии поблагодарил Александра Вучича за приглашение и гостеприимство. Он добавил, что будет и дальше развивать отношения Венгрии и Сербии. «Надеюсь, что сербы и Сербия будут успешны в будущем и желаю всего самого лучшего тебе, твоей семье и твоему народу»,— добавил господин Орбан.
25 октября в Сербии состоялись досрочные парламентские выборы. Перед выборами Александр Вучич подал в отставку с поста президента. В случае победы Сербской прогрессивной партии (СПП) он рассчитывал возглавить правительство еще на четыре года. Однако СПП уступила «Студенческому списку». Виктор Орбан покинул пост премьер-министра Венгрии 9 мая после того, как его партия «Фидес» проиграла парламентские выборы оппозиционной партии «Тиса» во главе с Петером Мадьяром.