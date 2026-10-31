Орбан и Вучич встретились в Белграде и пообещали вернуться в политику

Бывший сербский президент сообщил, что Виктор Орбан приехал провести время в загородном доме отца господина Вучича. «Я счастлив, что могу принять в гости Виктора Орбана, моего большого друга, моего брата... Да, мы оба недавно проиграли выборы, но не потеряли свое достоинство, гордость и свою веру»,— сказал господин Вучич в видеообращении, опубликованном в его аккаунте Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).