Страны ЕС на год продлят добровольное сокращение потребления газа на 15%

Европейский союз (ЕС) решил продлить на год соглашение о добровольном сокращении потребления газа. На эти меры европейские чиновники решили пойти, чтобы подготовить газовые запасы стран ЕС к следующей зиме.

«Совет ЕС постановил продлить на следующие 12 месяцев, до 31 марта 2024 года, срок действия решения о добровольном сокращении потребления газа на 15% (по сравнению со средним показателем за последние пять лет)»,— цитирует Reuters заявление Совета ЕС.

ЕС летом 2022 года утвердил решение о добровольном сокращении потребления газа в ЕС на 15% по сравнению со средним показателем за последние пять лет на фоне сложностей с поставками энергоносителя из России и постепенного отказа от закупок российского газа.

Ранее Евростат сообщил, что страны Европы с августа 2022 года по январь 2023-го потребляли газа на 19,3% меньше среднего показателя за этот же период в последние пять лет. В отдельных странах Европы потребление газа упало на 40–50%.

Александр Кислов