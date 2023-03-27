Совбез ООН не принял резолюцию России о расследовании взрывов на «Северных потоках»

По результатам голосования Совет Безопасности ООН не принял резолюцию России о создании комиссии по расследованию взрывов на «Северном потоке-1» и «Северном потоке-2». За резолюцию проголосовали Россия, Китай и Бразилия. Документ должен был набрать как минимум 9 голосов из 15. Против не голосовал никто, все остальные страны воздержались.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя после окончания голосования заявил, что отказавшиеся поддержать создание комиссии страны намерены дождаться окончания «национальных расследований». Их ведут Германия, Дания и Швеция. Господин Полянский утверждает, что длительность этих расследований вызывает подозрения в попытке стран Запада «скрыть улики и зачистить место преступления».

Зампостпреда КНР в ООН Дай Бин выразил сожаление в связи с решением Совбеза ООН. Он считает, что необходимо прозрачное международное расследование диверсий на трубопроводах, результаты которого можно будет обнародовать в ближайшее время.

В резолюции российская сторона призывала генсека ООН Антониу Гутерриша учредить специальную международную комиссию для проведения расследования. Все ответственные за диверсии на трубопроводах должны быть привлечены к ответственности, говорится в документе.

Россия распространила в Совбезе ООН проект резолюции 18 февраля. 23 марта заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский говорил, что соавтором резолюции стал Китай.

Резолюция была подготовлена вслед за публикацией американского журналиста Сеймура Херша, который со ссылкой на один источник утверждал, что к диверсиям на «Северных потоках» причастны Соединенные Штаты. По информации ряда западных СМИ к произошедшим в сентябре 2022 года подрывам газопроводов может быть причастна проукраинская группировка, которая, вероятно, не связана с властями Украины. Россия достоверность этой версии отрицала.

О расследовании взрывов — в материале «Ъ» «Версии расходятся потоками».

Лусине Баласян