Генштаб предупредил об электронных повестках в весеннем призыве

Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба контр-адмирал Владимир Цимлянский заявил, что в ходе весеннего призыва в армию россиян впервые начнут оповещать в электронном виде. Если сделать это будет невозможно по техническим причинам, то призывник получит обычную бумажную повестку.

«Сотрудникам военных комиссариатов поставлена задача в ходе подготовки к весенней призывной кампании, которая начинается с 1 апреля, оповещение граждан осуществлять в электронном виде»,— сообщил господин Цимлянский в ходе брифинга, посвященного весеннему призыву.

30 марта президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве. Из документа следует, что с 1 апреля по 15 июля на военную службу должны призвать 147 тыс. человек. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявлял, что граждан, которых призовут в армию, не направят служить в новые субъекты России.

Минцифры до 1 апреля 2024 года должно создать централизованную базу данных о военнообязанных россиянах. В ней должна содержаться информация об уровне их образования, месте прописки, актуальные номера мобильных телефонов, адреса электронной почты и сведения об имеющемся транспорте.

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ» «Айтикоматы».

Александр Кислов