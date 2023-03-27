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Коммерсантъ FM
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Патрушев: Россия дважды спасла США от распада, но больше спасать не будет

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что РФ в своей истории дважды спасала Соединенные Штаты от распада, но больше не собирается делать этого и не станет помогать Вашингтону.

Николай Патрушев

Николай Патрушев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Николай Патрушев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Россия — исторический защитник суверенитета и государственности любых народов, которые обращались к ней за помощью. Она как минимум дважды спасала сами США — во время Войны за независимость и Гражданской войны»,— отметил господин Патрушев в интервью «Российской газете».

По его словам, угроза распада США существует и сейчас, ее признаком является «усиливающийся антагонизм» между представителями Республиканской и Демократической партий. Николай Патрушев полагает, что «простые граждане и пальцем не пошевелят ради сохранения целостности Америки». Также, по мнению секретаря Совбеза РФ, «такие проекты, как BLM, то есть "Жизнь черных имеет значение", и поголовное насаждение трансгендерных теорий» ведут к распаду американской государственности.

Он пояснил, что на фоне внутриполитических противоречий в США Мексика может попытаться вернуть себе территории, «которые американцы захватили в 1848 году». Кроме того, как полагает Николай Патрушев, подобные планы могут быть и у лидеров других латиноамериканских государств. «Можно не сомневаться, рано или поздно южные соседи США вернут себе похищенные у них территории»,— считает господин Патрушев.

Секретарь Совбеза РФ подчеркнул, что в случае, если угроза распада Соединенных Штатов станет реальной, то Москва не станет помогать американским властям. «Я полагаю, что в этот раз помогать Штатам сохранить свою целостность нецелесообразно»,— добавил он.

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