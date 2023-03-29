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Коммерсантъ FM
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Внешний долг России за 2022 год снизился на $101,81 млрд

Внешний долг РФ на 1 января 2023 составил $380,5 млрд, следует из уточненной оценки Банка России. За 2022 год этот показатель снизился на $101,81 млрд.

«Внешний долг Российской Федерации снизился преимущественно вследствие погашения кредитов, в том числе в рамках отношений прямого инвестирования, и сокращения задолженности по суверенным ценным бумагам»,— говорится в заявлении регулятора.

На краткосрочные обязательства в общей сумме долга приходится $69,19 млрд, на долгосрочные — $311,35 млрд.

19 января ЦБ оценил размер внешнего долга на 1 января текущего года в $381,8 млрд. В марте 2022 года Минфин установил особый порядок обслуживания внешних долгов через конвертацию рублей, аналогичный механизм был введен в отношении обязательств по евробондам.

Эрдни Кагалтынов

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