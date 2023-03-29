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Коммерсантъ FM
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Роскачество обнаружило кишечную палочку в 40% роллов «Филадельфия»

По результатам проверки Роскачеством роллов «Филадельфия» из ресторанов, торговых сетей и специализированных магазинов формата «на вынос», выяснилось, что в 40% роллов обнаружена кишечная палочка. Превышения по количеству микроорганизмов зафиксированы в 100% случаев. Об этом «Известиям» сообщил глава Роскачества Максим Протасов.

Ролл «Филадельфия» — разновидность суши. Обычно в него входит лосось, сливочный сыр и огурец. Также могут быть добавлены другие виды рыбы, авокадо, зеленый лук и семена кунжута.

Максим Протасов объяснил, что выявленные нарушения могут свидетельствовать о неправильном хранении блюд, то есть несоблюдении температурного режима как ингредиентов роллов, так и конечного продукта, а также о нарушении санитарно-гигиенических норм при их производстве.

Кроме того, господин Протасов уточнил, что на упаковке большинства роллов отсутствовала какая-либо информация о составе и дате их изготовления. Глава Роскачества подчеркнул, что потребитель должен знать, какой товар он покупает, и имеет право получить информацию о блюде как на сайте доставки, так и из маркировки на самом изделии.

«Дело в том, что роллы как отдельная категория продукта не выделяются. В технических регламентах ЕАЭС к данному типу (кулинарные изделия из рыбы) установлено только два обязательных требования, что связано с многокомпонентностью состава. То есть отнести их к рыбным изделиям нельзя, поскольку для этого роллы должны иметь в своем составе более 40% рыбы»,— сказал Максим Протасов. Однако, по данным Роскачества, в роллах содержится рыбы только 9–31% от удельного веса продукта.

Роскачество намерено предложить инициативу по нормированию микробиологических показателей в роллах. «Покупатели, заказывающие такие нетрадиционные продукты, не должны опасаться за свое здоровье»,— заключил господин Протасов.

В начале июня 2022 года было возбуждено уголовное дело о массовом отравлении роллами в Тольятти. Правоохранители выяснили, что с 3 по 5 июня 2022 года к медикам Тольятти обратились 38 человек.

Милена Костерева

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