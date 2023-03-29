Владимир Путин освободил от должности первого замглавы МЧС Александра Чуприяна

Президент Владимир Путин уволил с должности первого замглавы МЧС Александра Чуприяна. Указ об этом вступил в силу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Чуприян

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Александр Чуприян

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Генерал-полковник Александр Чуприян был назначен врио главы МЧС после гибели Евгения Зиничева в сентябре 2021 года. В мае 2022 года Владимир Путин предложил на пост главы МЧС Александра Куренкова.

О возможном уходе господина Чуприяна РБК сообщал в феврале этого года. По данным издания, он решил не продлевать контракт, который заканчивался в конце марта. Одной из причин ухода господина Чуприяна источники издания также назвали реформу отряда «Центроспас», начатую Евгением Зиничевым.

Контракт господина Чуприяна продлевался на пять лет в марте 2018 года, когда ему у исполнилось 60 лет — это предельный возраст службы в Федеральной противопожарной службе.

По данным РБК, основной кандидат на должность первого заместителя МЧС — советник министра Даниил Мартынов.

Александр Чуприян работал в пожарной охране он с 1979 года. Он начинал рядовым пожарным и дослужился до начальника Управления государственной противопожарной службы ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области. С 2003 по 2005 год он возглавлял Главное управление ГПС МЧС, в 2005-2006 годы был начальником Северо-Западного регионального центра МЧС, затем его назначили замминистра.

Александр Чуприян принимал участие в тушении природных летом 2010 года, на атомной подводной лодке в 2011 году, а также в ликвидации последствий аварии на шахте «Листвяжная», пожаров на нефтебазах в Белгородской и Брянской областях в 2022 году и землетрясение в Турции в феврале этого года.

Анастасия Ларина