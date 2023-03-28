«Россия» не сдается

По данным “Ъ”, стоимость строительства сверхмощного головного атомного ледокола «Россия» проекта 10510 «Лидер», ранее составлявшая 128 млрд руб., может вырасти на 40–60%, а сроки его строительства — сдвинуться вправо. Предполагается, что ледокол, необходимый для регулярной круглогодичной навигации по Севморпути, должен быть построен на судоверфи «Звезда» в 2027 году. Как говорят источники “Ъ”, уже сейчас есть отставания по изготовлению крупных корпусных отливок, растут стоимость и сроки работ по производству отдельных частей ядерной энергетической установки ледокола.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Стоимость госконтракта на строительство головного атомного ледокола «Россия» проекта 10510 «Лидер» может вырасти, а сроки сдачи судна по некоторым корпусным работам на судоверфи «Звезда» (управляется консорциумом «Роснефти», «Роснефтегаза» и Газпромбанка) уже отстают от графика, следует из протокола совещания у замглавы Минпромторга Виктора Евтухова от 13 марта (есть у “Ъ”). По словам собеседников “Ъ”, знакомых с ходом обсуждения вопроса, речь может идти об увеличении стоимости госконтракта на 40–60%.

Госконтракт стоимостью 127,6 млрд руб. на строительство головного атомного ледокола «Россия» был заключен в апреле 2020 года, его заказчик — «Атомфлот», дата окончания работ — декабрь 2027 года. Ледокол мощностью 120 МВт должен обеспечить круглогодичную проводку судов по Севморпути с коммерческой скоростью в 10–12 узлов для вывоза углеводородов на внешние рынки. В первую очередь ледокол должен обеспечить круглогодичный вывоз СПГ с арктических проектов НОВАТЭКа на Ямале и Гыдане.

До конца апреля «Росатом» на основании данных «Роснефти» должен предоставить в Минпромторг доклад об увеличении стоимости и сроков работ. При этом, как следует из протокола, замминистра Евтухов подчеркнул «невозможность срыва установленного срока сдачи». Вопрос о необходимости переноса сроков, по данным “Ъ”, уже доведен до Владимира Путина. В аппарате премьера Михаила Мишустина “Ъ” сообщили, что в правительстве вопрос пока не обсуждался. В «Роснефти» от комментариев отказались.

В Минпромторге “Ъ” подтвердили, что вопрос о сроках и стоимости обсуждался на совещании, и сообщили, что «только по результатам проведения экспертизы при необходимости можно будет аргументированно говорить об объективном увеличении срока и стоимости строительства».

«Роснефть», согласно протоколу совещания, объясняет необходимость увеличения стоимости и переноса сроков срывом поставок крупных корпусных отливок — ледового зуба, кронштейнов пера руля и кронштейнов гребных валов наружных, которые в течение 2022 года «Звезде» должен был поставить украинский завод «Энергомашспецсталь», расположенный в Краматорске (сообщалось о разрушении промышленных помещений завода в результате военных действий на Украине). Контракт с новым изготовителем — УЗТМ-КАРТЭКС — до сих пор не заключен, а сроки поставок этих отливок предварительно перенесены на август 2025 года.

На 12% (до 44 млрд руб.) может вырасти стоимость контрактов на поставку ядерной энергетической установки (ЯЭУ) ледокола «Россия», в состав которой входят паротурбинные установки (ПТУ) «Силовых машин», реакторная установка РИТМ-400 «Атомэнергомаша». Так, контракт с «Силовыми машинами» вырос в цене на 65%, до 9,48 млрд руб., сроки поставки перенесены на восемь-десять месяцев — на конец 2025 года.

В «Росатоме» “Ъ” сообщили, что «Атомэнергомаш» осуществляет производство РИТМ-400 в контрактные сроки. «Силовые машины» подтвердили “Ъ” изготовление ПТУ в контрактные сроки — 2025 год. Обоснованность существенного роста цен покупных материалов и комплектующих ПТУ (в том числе предприятиями «Росатома») рассмотрена комиссией заказчика и подтверждена, сообщили там.

Несвоевременная поставка составных частей ЯЭУ может затянуть формирование центральной части корпуса, в частности машинных отделений, «России» и сместит общий график строительства судна, говорит источник “Ъ”, близкий к «Роснефти».

Как утверждают собеседники “Ъ”, есть отставание в проведении работ и со стороны самой «Звезды»: для его сокращения судоверфи необходимо привлечь больше рабочих для корпусных и сварочных работ на ледоколе. На середину марта вместо 15% от общего объема плановых работы выполнено лишь 5%. «Если кратно не увеличить скорость корпусных работ, то составные части ЯЭУ в 2025 году едва ли понадобятся»,— замечают собеседники “Ъ”.

Строительство атомного ледокола — первый опыт судоверфи «Звезда», отмечает глава консультационного центра «Гекон» Михаил Григорьев. «Не имея представления о сроках выполнения отдельных этапов строительства, возможности проведения параллельных работ на других узлах ледокола, сложно сказать, сколь критична эта задержка для его сдачи»,— отмечает он.

Что касается круглогодичной навигации на Севморпути, то она в первую очередь относится к работе газовозов проектов НОВАТЭКа, поскольку, по правилам плавания в акватории Севморпути 2022 года, круглогодично в тяжелых ледовых условиях даже под проводкой ледокола может происходить плавание только судов арктического ледового класса Arc7 и выше. Только НОВАТЭК, помимо «Норникеля», располагает судами требуемого ледового класса. Строящиеся для второго проекта НОВАТЭКа — «Арктик СПГ 2» — на «Звезде» в партнерстве с южнокорейской Samsung Heavy Industries газовозы обладают улучшенной ледопроходимостью, а строящиеся на DSME — еще и большей мощностью. «Это позволяет предположить, что круглогодичная навигация в восточной части Севморпути сможет быть начата, не дожидаясь ввода в строй ледокола "Лидер"»,— полагает господин Григорьев.

Татьяна Дятел, Дмитрий Козлов