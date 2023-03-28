Единороссы предложили дать льготную ипотеку не чиновникам, а работникам оборонной промышленности

Депутаты Госдумы от «Единой России» направили в Минфин предложение о предоставлении льготной ипотеки работникам оборонно-промышленного комплекса. Также меру предлагают распространить на вторичное жилье в городах, где нет первичного, и на строительство домов. Депутаты хотят ввести льготную ипотеку для работников оборонной промышленности взамен обсуждаемой аналогичной меры для чиновников.

Одним из авторов письма стал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский, передают «Известия». Газета не уточняет, кто еще подписал обращение в Минфин.

«Говорить о любом поощрении госслужащих и чиновников можно только в случае их особых заслуг в зоне СВО. Во всех остальных — такие вещи подождут нашей победы»,— сказал господин Якубовский. По его мнению, госслужащие могут подождать, пока жильем не будут обеспечены, например, все дети-сироты. Депутат считает, что гораздо больше чиновников мер поддержки заслуживают люди, которые «в три смены на заводах собирают танки».

По мнению депутатов, на реализацию их предложения нужно 500 млн руб. Они отметили, что оборонно-промышленный комплекс нуждается в квалифицированных работниках более 20 специальностей. По информации авторов обращения, в ближайшее время дефицит кадров может составить около 400 тыс. человек.

О том, что Минфин планирует предложить правительству льготную ипотеку для федеральных госслужащих, 27 марта сообщал РБК. Утверждалось, что идея субсидирования процентной ставки по ипотеке для чиновников прорабатывается уже два года, но у нее есть противники. Официально власти не опровергали и не подтверждали эту информацию.

Леонид Уварчев