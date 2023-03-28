Вот тебе МОК, а вот и порог

Участие сборной России в Олимпиаде в Париже в 2024 году уже точно не будет хотя бы более или менее полноценным. Международный олимпийский комитет (МОК), подтвердив рекомендацию о допуске к международным соревнованиям отечественных спортсменов, которые после начала специальной военной операции на Украине несколько месяцев находились из-за санкций в состоянии практически полной изоляции, дополнил ее рядом оговорок. Решение о выступлении россиян именно на Олимпийских играх будет принято позже, то есть, возможно, уже в разгар квалификационного цикла, а запрет на возвращение будет наложен на российские команды, а также на тех, кто «активно» поддерживает спецоперацию и даже просто связан с вооруженными силами РФ. Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков назвал критерии МОК «неприемлемыми».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Объявленные президентом МОК Томасом Бахом условия практически не оставляют России шансов на полноценное возвращение в мировой спорт

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Объявленные президентом МОК Томасом Бахом условия практически не оставляют России шансов на полноценное возвращение в мировой спорт

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Очередное заседание исполкома Международного олимпийского комитета открылось резолюцией по самому актуальному для мирового спортивного сообщества вопросу. Это возможность возвращения в международные соревнования России и Белоруссии. Две страны весной прошлого года, сразу после начала военной спецоперации на Украине, оказались в положении фактически абсолютной спортивной изоляции как раз из-за позиции МОК, который настаивал на запрете участия их представителей в топовых состязаниях. Линию головной спортивной структуры поддержало подавляющее большинство федераций, а скорректирована она была лишь в январе, когда ее президент Томас Бах рекомендовал все-таки разрешить россиянам и белорусам выступать на международных соревнованиях и предоставить им возможность квалифицироваться на Олимпиаду в Париже. Она состоится летом 2024 года. Правда, пока лишь две федерации, ранее последовавшие санкционному тренду, отменили отстранение России. Первая, еще минувшей осенью,— Международная ассоциация бокса (IBA), лишенная, правда, признания МОК и давно с ним конфликтующая; вторая, уже совсем недавно,— Международная федерация фехтования (FIE).

На первый взгляд, итог дискуссии на исполкоме можно вроде бы считать безусловным успехом для России.

Во всяком случае, Томас Бах подтвердил теперь уже ставшую совершенно официальной рекомендацию о допуске россиян и белорусов на международные соревнования, которые «должны проводиться в духе мира и толерантности и без дискриминации», пусть и в статусе нейтральных спортсменов. Господин Бах, объясняя решение ключевого органа МОК, в очередной раз заявил, что «санкции не могут применяться только на основании паспорта или принадлежности к той или иной нации». Более того, обращаясь к членам исполкома, он обратил внимание на то, что формат с интеграцией российских спортсменов в такие состязания уже «работает», приведя в качестве положительных примеров в том числе теннис, который не последовал «изоляционному» тренду, и хоккей (имелась в виду североамериканская Национальная хоккейная лига, в которой в нынешнем сезоне сыграли более 50 отечественных игроков). В этих видах присутствие россиян не вызывает, по наблюдениям господина Баха, «негативной реакции» и не угрожает безопасности.

Томас Бах, развивая тему их возвращения, указал и на Азиатские игры. Это основное соревнование Олимпийского совета Азии (OCA), которое в этом году пройдет в китайском Ханчжоу, а его организаторы уже пригласили российскую команду. Господин Бах дал понять, что не видит ничего противоречащего регламенту в выступлении сборной России под эгидой OCA.

Но на самом деле не менее важны оговорки, которыми сопровождается рекомендация о ее допуске. Они-то как раз фактически исключают более или менее похожее на полноценное возвращение ее спортсменов.

МОК отказал в нем «командам, составленным из спортсменов с российским или белорусским паспортом». Таким образом, Россия точно не сможет выступать в соревнованиях по игровым видам, включая топовые — футбол, хоккей, баскетбол, волейбол. Но групповые дисциплины есть и в формально индивидуальных видах спорта — спортивной и художественной гимнастике, легкой атлетике и плавании, фехтовании и стрельбе. Там участников от страны также обычно представляют как команду, и, как быть с ними, Томас Бах не пояснил.

Также господин Бах повторил, что рассчитывать на участие в международных соревнованиях не смогут спортсмены, «активно поддерживающие» военную спецоперацию. Причем президент МОК уточнил, что под «активной поддержкой» подразумевается не только «открытая солидарность» со спецоперацией, выражающаяся, допустим, в демонстрации буквы Z и высказываниях в соцсетях, но и «принадлежность к вооруженным силам или органам национальной безопасности».

Задача по «фильтрации» российских спортсменов возложена МОК на международные спортивные федерации, от которых зависит интерпретация выработанных исполкомом критериев допуска.

Однажды он уже наделил их таким правом в схожей ситуации, и тогда последствия делегирования этих полномочий для сборной России были очень печальными. На пике допингового кризиса МОК согласился, чтобы сборная России в нейтральном статусе все же участвовала в зимней Олимпиаде в Пхёнчхане в 2018 году. При этом федерации должны были обеспечить включение в ее состав только «чистых» с точки зрения допингового бэкграунда атлетов. В результате российская сборная потеряла львиную долю лидеров, среди которых оказались даже не имевшие в карьере дисквалификаций, и смогла добыть всего два золота, очутившись за пределами первой десятки медального зачета.

В случае если международные федерации буквально воспримут оговорки МОК, и на Олимпиаду в Париже сборная России поедет в составе, в котором ей не светят более или менее солидные показатели. Предыдущие летние Олимпийские игры состоялись в Токио летом 2021 года. На них российская сборная заняла пятое место в медальном зачете с 71 наградой, 20 из них были золотыми. Командные игровые виды — волейбол, пляжный волейбол, баскетбол 3x3, гандбол — тогда принесли ей пять серебряных медалей. Еще целая россыпь призов была добыта в командных дисциплинах из индивидуальных видов. Но куда больше впечатляет вклад спортсменов из обществ ЦСКА и «Динамо», которые как раз тесно связаны с вооруженными силами, то есть Минобороны РФ, и «органами национальной безопасности» и нередко имеют различные звания. Армейцы в Токио лично или в составе команды выиграли одиннадцать золотых наград, динамовцы — десять. А в списке победителей, делегированных двумя мощными спортобществами, были такие звезды, как легкоатлетка Мария Ласицкене, фехтовальщицы София Позднякова, Софья Великая и Инна Дериглазова, борец Абдулрашид Садулаев, до сих пор являющиеся лидерами в своих видах. Без таких атлетов собрать боеспособную олимпийскую команду нереально.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Из-за условий, выдвинутых МОК, олимпийский состав сборной России может остаться без множества знаменитых спортсменов (на фото — представлявшие на Олимпиаде в Токио ЦСКА чемпионки в фехтовании Софья Великая и София Позднякова)

Фото: Andrew Medichini / AP Из-за условий, выдвинутых МОК, олимпийский состав сборной России может остаться без множества знаменитых спортсменов (на фото — представлявшие на Олимпиаде в Токио ЦСКА чемпионки в фехтовании Софья Великая и София Позднякова)

Фото: Andrew Medichini / AP

Впрочем, открытым в данный момент остается в принципе вопрос, отправится ли все-таки сборная России хотя бы в сильно усеченном составе в Париж. Томас Бах честно предупредил, что «ответственное» решение по нему последует в «соответствующий момент» лишь после «долгого мониторинга процесса внедрения рекомендаций». Господин Бах даже воздержался от того, чтобы назвать приблизительный дедлайн для этого решения, заметив, что «ситуация сложная и неизвестно, что произойдет через неделю, месяц или девять месяцев». Между тем его замечание означает, что разрешить сборной России выступать на Олимпиаде МОК вправе не то что в разгар, а уже чуть ли не под занавес квалификационного цикла, когда большая часть путевок в олимпийские состязания давно разыграна.

Нет ничего странного, что российские спортивные власти без энтузиазма отреагировали на итоги исполкома МОК.

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, комментируя их журналистам, откровенно назвал условия для возвращения россиян на международные старты «неприемлемыми».

В официальном заявлении организации, посвященном итогам исполкома, нейтральный статус охарактеризован как «очевидная дискриминация по национальному признаку, нарушение базовых прав человека и гражданина, на что неоднократно обращали внимание на протяжении нескольких последних месяцев международные специалисты по гуманитарным вопросам, в том числе эксперты ООН по правам человека», а запрет на участие россиян в командных соревнованиях — дискриминация спортсменов «по тем дисциплинам, которые они представляют». ОКР уверен, что такой подход, лишающий «как минимум 30% представителей нашей олимпийской команды возможности выступать в отборочных и квалификационных соревнованиях без каких-либо правовых оснований», «противоречит Олимпийской хартии, Уставу ООН, гуманитарным, гражданским, да любым общепринятым нормам».

В заявлении условия, выдвинутые МОК, приравниваются к предложению «поставить крест на мечте тысяч спортсменов побороться за олимпийские медали», а принятие ограничений на размещение контента в соцсетях — к «прогибу под политическое давление извне».

Недопуск к международным соревнованиям «российских спортсменов, которые числятся в военных и силовых структурах или имеют с ними контрактные отношения», с точки зрения ОКР,— «это уже не просто очередная глава в списке грубых дискриминационных санкций». Структура полагает, что «данный критерий закладывает основу внутреннего конфликта в российском спорте, имеет целью внести раскол в сообщество наших спортсменов, разделить их на "допустимых" и "остальных" уже не только по национальному признаку, нанести урон спортивной отрасли России в целом». ОКР делает вывод, что «нынешние параметры допуска никак не будут способствовать возвращению российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях», а решения исполкома МОК являются «не более чем фарсом, который не направлен на нормализацию ситуации».

Однако одновременно Олимпийский комитет России пообещал «продолжить контакты с коллегами из Лозанны с целью получения ими объективной информации о губительности дискриминационных мер, разрушающих гуманитарную и объединяющую миссию спорта», а еще, «учитывая тот факт, что на данный момент исполком МОК отложил принятие решения об участии наших спортсменов в Олимпийских играх», «осуществлять мониторинг действий международных спортивных федераций в отношении допуска россиян к участию в соревнованиях».

Алексей Доспехов