Новак: поставки нефти из РФ в Индию выросли в 22 раза в 2022 году

Поставки российской нефти в Индию в 2022 году выросли в 22 раза, сообщил вице-премьер Александр Новак. Он отметил, что продажа энергоресурсов в прошлом году обеспечила 42% бюджетных поступлений против 36% в 2021-м. В этом году Россия собирается продолжить переориентацию поставок с Запада.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Новак

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Александр Новак

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

На итоговом заседании коллегии Минэнерго господин Новак рассказал, что большинство поставок российских энергоресурсов в 2022 году было переориентировано на рынки «дружественных» стран. «Если брать, например, поставки нефти в Индию, то они выросли в 22 раза в прошлом году. Выросли поставки в КНР, на другие рынки, и это тоже результат той большой работы, которая была проведена в отрасли»,— заявил он (цитата по ТАСС).

Глава Минэнерго Николай Шульгинов на заседании сказал, что Россия полностью перенаправила объемы поставок нефти и нефтепродуктов, выпавшие из-за эмбарго Евросоюза и стран G7. По его словам, поставки переориентируют в страны Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока.

По данным Международного энергетического агентства, в 2022 году Индия в 16 раз увеличила импорт нефти из России относительно периода до 24 февраля. Таким образом, страна потеснила Европу в качестве главного покупателя российской нефти. С 5 декабря 2022 года вступил в силу потолок цен на нефть на уровне $60 за баррель, с 5 февраля — на нефтепродукты из России на уровне $100 и $45 за баррель (для продукции, которая торгуется с премией и дисконтом к нефти соответственно).

После вступления в действие потолка цен на морские поставки нефти большая часть российского ресурса, на который распространяется эмбарго, перенаправилась в Китай и Индию. 12 марта Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Индия решила поддержать ограничения цен на нефть. 14 марта источники Reuters заявили, что Индия не должна придерживаться ограничений на российскую нефть, так как официально не присоединилась к ним.

О ситуации на рынке — в материале «Ъ» «Российскую нефть просят пригнуться».

Лаура Кеффер