Не повезло с «Родиной»

Бело-голубые сразу показали, кто в этом матче фаворит, и уже на второй минуте открыли счет. Правда, удар Даниила Фомина из-за штрафной площади достиг цели не только потому, что полузащитник мощно пробил, но и потому, что ошибся голкипер Вадим Ульянов, от которого мяч и залетел в сетку. Зато он выручил гостей, когда Ярослав Гладышев мог удвоить разницу. Потом Ульянов совершил еще один сейв в противостоянии с Гладышевым, а Константин Тюкавин тогда промазал на добивании.