Не повезло с «Родиной»
«Краснодар» уступил дебютанту премьер-лиги и продлил серию без побед до семи матчей
В 13-м туре чемпионата России по футболу «Родина» преподнесла сенсацию, одолев на своем поле «Краснодар» — 2:1. Кубанцы, не так давно лидировавшие в премьер-лиге, продлили свою безвыигрышную серию уже до семи матчей. Московское «Динамо» после неудачи в предыдущем туре победило дома «Ахмат» — 2:0, поднявшись на промежуточное первое место.
После впечатляющей серии из девяти побед «Динамо» потерпело два поражения подряд — от «Акрона» в чемпионате и от «Краснодара» в Кубке России. Но в домашнем матче с «Ахматом» у столичного клуба была хорошая возможность исправиться. У грозненцев в нынешнем сезоне пока явно не идут дела, и они оказались на 14-м месте в премьер-лиге, да и в кубковом турнире рискуют не выйти в play-off, дважды проиграв там тому же «Динамо».
Бело-голубые сразу показали, кто в этом матче фаворит, и уже на второй минуте открыли счет. Правда, удар Даниила Фомина из-за штрафной площади достиг цели не только потому, что полузащитник мощно пробил, но и потому, что ошибся голкипер Вадим Ульянов, от которого мяч и залетел в сетку. Зато он выручил гостей, когда Ярослав Гладышев мог удвоить разницу. Потом Ульянов совершил еще один сейв в противостоянии с Гладышевым, а Константин Тюкавин тогда промазал на добивании.
По игре преимущество «Динамо» было большим, а на табло — минимальным, и едва не испарилось на стандарте, когда Мохамед Конате подкараулил отскок на дальней штанге.
Конец первого тайма гости вообще провели довольно активно, но и Артур Гомес упустил отличный момент, когда просто расстреливал ворота Ульянова и не попал в створ.
Во втором тайме наиболее интересные события по-прежнему разворачивались в штрафной «Ахмата». В частности, Тюкавин попробовал эффектно забить пяткой, и Ульянову повезло, что мяч прилетел ему в руки. А когда динамовский бомбардир отдал пас на гол Бителло, грозненцев спас отчаянный подкат в исполнении защитника Арсена Адамова. Периодически и они напрягали вратаря хозяев Курбана Расулова. Особенно опасным был удар Георгия Мелкадзе с передачи Адамова. Но Тюкавин все же затюкал гостей и, освободившись от опеки двухметрового гиганта Калиду Сидибе, на 77-й минуте заколотил второй мяч. Нужно отметить и второе результативное действие Фомина, ассистировавшего нападающему.
В концовку москвичи зашли с комфортным перевесом, а Максимилиано Гутьеррес еще и вышел один на один с Ульяновым, который не позволил сделать его крупным. «Динамо» победило 2:0 и с 28 очками снова поднялось на первое место. Но теперь все будет зависеть от того, как сыграет с «Крыльями Советов» потенциальный лидер «Зенит», имеющий 27 баллов.
«Краснодар» не побеждал в чемпионате на протяжении шести туров, но во встрече с «Родиной» по логике вещей эта неприятная для него серия должна была закончиться.
Все-таки один из лидеров премьер-лиги заметно превосходил ее дебютанта в классе, тем более что и с порядком у того было не очень, о чем свидетельствовали 27 пропущенных мячей в 12 турах. Хотя в последнее время работа нового главного тренера московского клуба Джонатана Альбы стала давать определенные плоды, и его подопечные взяли четыре очка в двух матчах.
Кубанцы недавно одержали важную с психологической точки зрения победу над московским «Динамо» в Кубке России. Причем дублем отметился Дмитрий Воробьев, который долго не мог забить после своего перехода из «Локомотива». Впрочем, сейчас он остался в запасе, ведь на позиции центрального нападающего в чемпионате играет Джон Кордоба, и это не обсуждается.
Матч на «Арене Химки» начался с дальнего удара краснодарца Кристиана в перекладину. Хозяева ответили атакой с навесом Солтмурада Бакаева на Германа Онугху, который пробил головой в голкипера Станислава Агкацева. Более того, «Родина» завязала борьбу, и в том числе Кордобе было очень тяжело тягаться с фактурной парой центральных защитников Родриго Бекан—Микаэль Наде. Да еще прорыв юркого Йорди Рейны чуть не обернулся неприятностями для Агкацева, пытавшегося среагировать на рикошет от Витора Тормены.
В первом тайме команда Альбы действовала весьма организованно и нивелировала более высокий класс футболистов Мурада Мусаева. Ну и синтетическое поле, видимо, создавало им дополнительные трудности. Перед свистком на перерыв Агкацев не смог поймать мяч, отскочивший от искусственного газона, когда Дейвер Мачадо зарядил издали, и еле успел опередить Онугху.
По ощущениям «Краснодару» противостояла лучшая версия «Родины» в нынешнем сезоне.
На второй тайм гости выпустили Воробьева в паре с Ефимом Буркиным, но легче им не стало. Агкацев не без труда потащил удар Андрея Егорычева, а вскоре Бакаев врезал в перекладину. У кубанцев моментов по-прежнему не было, и лишь Кевин Ленини побеспокоил вратаря хозяев Сергея Волкова со стандарта. Однако на 64-й минуте Воробьев подал на Кристиана, и бразилец головой переправил мяч в сетку. Но только южане вроде бы немного выдохнули, как их центральный защитник Жубал дал Онугхе сравнять счет на 69-й минуте. И опять им пришлось мучительно искать какие-то шансы в нападении.
Между тем и москвичи не играли на ничью, и на 86-й минуте именно им улыбнулась удача, когда опорник гостей Дуглас Аугусто неожиданно поразил собственные ворота после прострела Мачадо. В такой ситуации уже фавориту надо было выгрызать ничью, но Воробьев после скидки Кристиана угодил в штангу. А когда Кордоба наконец-то продавил Родриго и Наде, Волков героически остановил его. Вдобавок еще и Жубалу в том эпизоде не удалось добить мяч. Так «Краснодар» потерпел сенсационное поражение — 1:2, и от «Динамо» он теперь отстает на пять очков.