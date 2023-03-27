Путин поручил упростить использование Fan ID

Президент России Владимир Путин поручил к 1 мая принять меры по упрощению использования систем идентификации футбольных болельщиков (Fan ID). Упростить применение карт болельщика президент поручил прежде всего среди граждан с инвалидностью, пенсионеров и детей. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

Паспорт болельщика (Fan ID) — документ, требуемый при посещении спортивных мероприятий в России. На территории РФ стал впервые использоваться перед Олимпиадой в Сочи. Получить Fan ID можно либо через «Госуслуги», либо в МФЦ.

Указывается, что ответственными за исполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин и руководитель «Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Светлана Чупшева.

Закон о Fan ID вступил в силу с 1 июля 2022 года. Изначально посещение по паспорту болельщика было обязательным только на пяти российских стадионах. Однако с 1 декабря 2022 года действие закона распространили на все матчи премьер-лиги. На фоне повсеместного внедрения системы идентификации болельщиков количество зрителей на трибунах резко снизилось.

О спорах насчет Fan ID — в материале «Ъ» «Идентификация спорна».