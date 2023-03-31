России прописали самобытность и глобальную миссию

Президент РФ Владимир Путин в пятницу утвердил новую концепцию внешней политики. В документе среди прочего РФ называется «государством-цивилизацией», оплотом Русского мира и «одним из суверенных центров мирового развития». Из документа следует, что РФ «не считает себя врагом Запада», но не может не заниматься «устранением рудиментов доминирования США и других недружественных государств в мировых делах». В качестве одной из ключевых задач заявлено «превращение Евразии в единое общеконтинентальное пространство мира, стабильности, взаимного доверия, развития и процветания».

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Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Сегодня (у Владимира Путина.— “Ъ”) будет достаточно важное совещание с постоянными членами Совбеза, потому что на повестке дня будет доклад министра иностранных дел Лаврова о новой концепции внешней политики России,— рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.— Посмотрим, что будет в открытом режиме, но как минимум слова президента в данном случае мы с вами услышим».

Так и произошло. Владимир Путин рассказал, что утвердил концепцию, и пояснил необходимость разработки этого документа. «Министерством иностранных дел в координации с администрацией президента, аппаратом Совета безопасности, правительством, многими министерствами и ведомствами проведена масштабная и кропотливая работа по ее актуализации и приведению в соответствие с современными геополитическими реалиями»,— добавил он, после чего попросил Сергея Лаврова рассказать об основных положениях документа.

«Логика документа отражает меняющиеся геополитические реалии, по сути, революционные подвижки на внешнем контуре, которые получили зримое ускорение с началом специальной военной операции,— продолжил мысль президента российский министр.— В частности, констатируется беспрецедентный за последнее десятилетие уровень международной напряженности. Признается экзистенциальный характер угроз безопасности и развитию нашей страны, создаваемых действиями недружественных государств.

Главным инициатором и проводником антироссийской линии прямо названы Соединенные Штаты Америки, и в целом политика Запада, направленная на всемерное ослабление России, охарактеризована как гибридная война нового типа».

Как отметил Сергей Лавров, в концепции подробно изложено российское «видение принципов более сбалансированного и справедливого мироустройства», среди которых — «полицентричность, суверенное равенство государств, обеспечение их права выбирать модели развития, отстаивание культурно-цивилизационного многообразия мира».

Концепция внешней политики РФ впервые была утверждена в 1993 году. Основной задачей ставилось «налаживание устойчивых позитивных взаимоотношений со странами ближнего зарубежья в целях преодоления дестабилизирующих дезинтеграционных процессов на территории бывшего СССР». Новую концепцию Владимир Путин утвердил 28 июня 2000 года. Там первостепенной задачей называлось «укрепление союза России и Белоруссии». В 2008 году концепцию одобрил президент Дмитрий Медведев. В этом документе говорилось о «перспективе утраты Западом своей монополии на глобализационные процессы», а Россия называлась «крупнейшей евразийской державой». В концепции 2013 года также содержалась мысль о «сокращении возможностей исторического Запада доминировать в мировой экономике и политике».

Предыдущая версия документа была принята в 2016 году. Там было указано 11 задач российской внешней политики, и ключевая среди них — защита суверенитета и территориальной целостности страны. Также были упомянуты «сохранение и укрепление прочных позиций в мировом сообществе», «формирование отношений добрососедства с сопредельными государствами», «содействие устранению имеющихся очагов конфликтов на их территории» и популяризация национальной культуры.

В январе 2022 года президент Владимир Путин поручил доработать этот основополагающий документ с учетом новых реалий. 15 февраля 2023 года, выступая в Госдуме, Сергей Лавров рассказал https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/1854365/: «В нашей обновленной концепции внешней политики речь пойдет о необходимости прекратить монополию Запада на формирование рамок международной жизни, которые должны впредь определяться не в его эгоистических интересах, а на справедливой универсальной основе баланса интересов, как того и требует Устав ООН, закрепивший принцип суверенного равенства всех государств».

Эта мысль действительно одна из ключевых в новой концепции. Так, в пункте 19 говорится: «В целях содействия адаптации мироустройства к реалиям многополярного мира Россия намерена уделять приоритетное внимание устранению рудиментов доминирования США и других недружественных государств в мировых делах, созданию условий для отказа любого государства от неоколониальных и гегемонистских амбиций».

В документе отмечается, что Россия рассматривает курс США как «источник основных рисков для безопасности Российской Федерации, международного мира, сбалансированного, справедливого и поступательного развития» (пункт 62).

Особо подчеркивается (пункт 13), что «Россия не считает себя врагом Запада, не изолируется от него, не имеет по отношению к нему враждебных намерений». Но при этом дается понять, что мяч на стороне США и союзников,— именно они должны осознать «бесперспективность своей конфронтационной политики и гегемонистских амбиций», принять «сложные реалии многополярного мира», вернуться со временем к «прагматичному взаимодействию с Россией, руководствуясь принципами суверенного равенства и уважения интересов».

Немало говорится в документе и о том, как себя видит РФ. Отмечается, что Россия занимает «особое положение» — это «самобытное государство-цивилизация, обширная евразийская и евро-тихоокеанская держава, сплотившая русский народ и другие народы, составляющие общность Русского мира» (пункт 4). Далее же отмечается, что РФ выступает «в качестве одного из суверенных центров мирового развития и выполняет исторически сложившуюся уникальную миссию по поддержанию глобального баланса сил и выстраиванию многополярной международной системы, обеспечению условий для мирного, поступательного развития человечества на основе объединительной и конструктивной повестки дня» (пункт 5).

Учитывая все это, РФ намерена активно заниматься «противодействием кампании русофобии», защитой русского языка, российской культуры, спорта, Русской православной церкви от дискриминации, борьбой за историческую правду (пункты 43, 44), отстаивать принцип уважения и защиты «универсальных и традиционных духовно-нравственных ценностей» (пункт 19).

Упомянуты в концепции все ключевые регионы. Так, о ближнем зарубежье говорится, что главная цель — «превращение региона в зону мира, добрососедства, устойчивого развития и процветания» (пункт 49). Китай и Индия называются «дружественными суверенными глобальными центрами силы», с которыми планируется углублять связи и координировать политику (пункты 51–53). О «всеобъемлющем взаимовыгодном сотрудничестве» говорится и применительно к «дружественной исламской цивилизации» (пункт 56).

Упомянут и Азиатско-Тихоокеанский регион: там, как отмечается в документе, ведется (очевидно, США и их союзниками) политика, направленная на проведение разделительных линий. И Россия этой политике намерена противодействовать. Естественно, говорится о наращивании сотрудничества с Африкой («самобытным и влиятельным центром мирового развития»; пункт 57) и Латинской Америкой (пункт 58).

Что же касается Евразии, то, как отмечается в документе, Россия стремится к преобразованию ее в «единое общеконтинентальное пространство мира, стабильности, взаимного доверия, развития и процветания» (пункт 54).

Павел Тарасенко