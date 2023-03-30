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Коммерсантъ FM
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Глава Минэнерго Украины призвал мировые энергетические компании поделиться прибылью в $200 млрд

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что крупные международные энергетические компании, которым удалось нарастить прибыль из-за скачков цен в ходе украинского конфликта, должны направить часть этой прибыли на восстановление энергетической инфраструктуры страны. Слова господина Галущенко приводит Politico.

Герман Галущенко

Герман Галущенко

Фото: Стрингер / РИА Новости

Герман Галущенко

Фото: Стрингер / РИА Новости

«Многие энергетические компании получают огромную сверхприбыль из-за войны. По нашим оценкам, это более чем $200 млрд. Они получают эти деньги из-за войны, потому что мы воюем. Я думаю, было бы справедливо разделить эти деньги с Украиной, чтобы помочь нам восстановить энергетическую инфраструктуру»,— сказал господин Галущенко.

Как уточняет Politico, приведенная украинским министром цифра $200 млрд часто упоминается в качестве прибыли за 2022 год пяти ведущих энергетических компаний, среди которых — британские Shell и BP, американские Chevron и ExxonMobil и французская Total. В начале февраля CNN писал, что эти компании за прошедший год получили рекордную прибыль $199,3 млрд.

Господин Галущенко отметил, что литовская компания Ignitis Group уже объявила о готовности направить около 10% своей прибыли на помощь в восстановлении Украины. Он призвал остальные международные компании последовать ее примеру.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что на восстановление страны, в том числе ее энергетической инфраструктуры, после окончания военных действий потребуется более $1 трлн. В Международном валютном фонде считают, что для восстановления украинской инфраструктуры может потребоваться $5 млрд ежемесячно. По информации Politico, страны Евросоюза решили направлять на восстановление Украины прибыль от замороженных активов Банка России.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Евросоюз подбирается к активам».

Милена Костерева

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