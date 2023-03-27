«Челси» понес убытки в £120 млн из-за санкций против Романа Абрамовича

Убытки футбольного клуба «Челси» из-за санкций против бывшего владельца и российского бизнесмена Романа Абрамовича составили £121 млн. При этом финансовый оборот клуба за 2022 год составил £481,3 млн. Об этом сообщается в финансовой отчетности клуба, которая опубликована на его сайте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роман Абрамович в 2021 году

Фото: Martin Meissner, file / AP Роман Абрамович в 2021 году

Фото: Martin Meissner, file / AP

В «Челси» ожидают, что санкции продолжат влиять на финансовые показатели клуба в ближайшие годы из-за долгосрочного воздействия ограничений на новые договорные соглашения. «Несмотря на убытки в этом году и операционные проблемы, связанные с санкциями, клуб продолжает соблюдать финансовые правила UEFA и премьер-лиги»,— сказано в сообщении «Челси».

В марте 2022 года Роман Абрамович попал под санкции Великобритании из-за начала военной операции России на Украине. Из-за санкций против его владельца клуб получил специальную лицензию. По ней были ограничены продажи билетов на игры клуба, получение заказов на мероприятия и подписание контрактов с игроками. Ограничения действовали до мая того же года, когда «Челси» приобрел консорциум во главе с американским бизнесменом Тоддом Бёли. Согласно соглашению с властями Великобритании, господин Абрамович должен передать все средства, полученные от продажи клуба, в фонд помощи жертвам военных действий на Украине.

Олеся Павленко