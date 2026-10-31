Рубио: Трамп не принимал решения о возобновлении боевых действий против Ирана
Президент США Дональд Трамп не принимал решения о возобновлении боевых действий против Ирана. Об этом на пресс-конференции в Атланте сообщил госсекретарь США Марко Рубио. Он отметил, что американский президент предпочитает «дипломатически разрешить» конфликт с республикой.
«Я не намерен комментировать, что США могут сделать или не сделать при помощи военных методов... Когда нам требуется, мы выполняем военные задачи. Он (Дональд Трамп.— “Ъ”) не принимал (такого.— “Ъ”) решения, я не могу что-либо объявить на эту тему»,— сказал господин Рубио.
По словам госсекретаря, сейчас руководство США проводит консультации через посредников и напрямую с представителями Ирана. Переговоры по разрешению конфликта не прекращаются никогда, отметил Марко Рубио. «Если есть дипломатическое решение, мы были бы открыты к нему... Оно не может быть таким, которое подвергает угрозе нашу национальную безопасность»,— добавил он.
Военная операция США и Израиля началась 28 февраля. The New York Times сообщала, что США и Израиль разработали планы возобновления ударов по Ирану после промежуточных выборов в США. По версии издания, речь идет о «короткой, но интенсивной» трехдневной операции. The Wall Street Journal писал, что военное руководство США уже предоставило Дональду Трампу несколько вариантов военных операций против Ирана.