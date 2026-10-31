Рубио: Трамп не принимал решения о возобновлении боевых действий против Ирана

По словам госсекретаря, сейчас руководство США проводит консультации через посредников и напрямую с представителями Ирана. Переговоры по разрешению конфликта не прекращаются никогда, отметил Марко Рубио. «Если есть дипломатическое решение, мы были бы открыты к нему... Оно не может быть таким, которое подвергает угрозе нашу национальную безопасность»,— добавил он.