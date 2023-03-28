Банки предоставили участникам спецоперации кредитные каникулы на 69,3 млрд рублей

С 21 сентября 2022-го до 28 февраля 2023 года российские банки предоставили участникам военной операции на Украине и членам их семей 180 тыс. кредитных каникул на сумму 69,3 млрд руб., следует из данных мониторинга Банка России.

Всего с марта прошлого года по февраль текущего российские кредитные организации получили 2662,9 тыс. заявлений физических лиц об изменении условий кредитных договоров, в том числе 342,5 тыс. о предоставлении кредитных каникул.

По данным регулятора, доля одобренных заявок о кредитных каникулах на конец февраля составила 35,4%. Основными причинами отказов в кредитных каникулах стали превышение максимального размера кредита и неподтверждение снижения дохода заемщика.

Право на кредитные каникулы или на списание потребительских и ипотечных кредитов участники военной операции, мобилизованные и добровольцы, получили с 7 октября 2022 года. Кредитные каникулы также могут оформить супруги и дети военнослужащих. 22 марта рабочая группа по вопросам военной операции внесла в Госдуму законопроект, который распространит кредитные каникулы на всех созаемщиков военнослужащего, в том числе родителей и усыновителей. Однако из-за отсутствия информации о статусе военнослужащего банки не всегда могут предоставить им льготы.

Подробнее о проблемах с оформлением кредитных каникул — в публикации «Ъ» «Мобилизации не хватает статуса».

Милена Костерева