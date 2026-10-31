«Яндекс» заявил о планах обновить прогнозы показателей в феврале 2027 года

29 октября «Яндекс» отозвал ранее представленные прогнозы по выручке и скорректированной EBITDA за 2026 год. Это произошло после того, как три дата-центра компании попали под удары БПЛА. Эти инциденты «затрудняют оценку финансовых результатов до конца года», отмечали в «Яндексе». В ранее опубликованных прогнозах компания сообщала о росте годовой выручки примерно на 20% год к году и скорректированном показателе EBITDA порядка 350 млрд.