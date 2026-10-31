«Яндекс» заявил о планах обновить прогнозы показателей в феврале 2027 года
«Яндекс» планирует опубликовать новые прогнозы по финансовым показателям вместе с отчетностью за четвертый квартал в феврале 2027 года. Об этом на конференции «Самрт лаб» в Москве заявил директор по связям с инвесторами «Яндекса» Алексей Субботин.
«Сейчас мы отчитались за третий квартал, в следующий раз будем отчитываться за четвертый квартал..., я думаю, что к этому времени завершится и бюджетный процесс внутри компании и, я надеюсь, макроэкономическая ситуация будет более понятной»,— сказал господин Субботин, передает РБК.
29 октября «Яндекс» отозвал ранее представленные прогнозы по выручке и скорректированной EBITDA за 2026 год. Это произошло после того, как три дата-центра компании попали под удары БПЛА. Эти инциденты «затрудняют оценку финансовых результатов до конца года», отмечали в «Яндексе». В ранее опубликованных прогнозах компания сообщала о росте годовой выручки примерно на 20% год к году и скорректированном показателе EBITDA порядка 350 млрд.