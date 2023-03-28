ФСБ намерена получать информацию о геолокации и платежах пассажиров такси

ФСБ разработала проект постановления российского правительства, который позволит спецслужбе во внесудебном порядке получать доступ к информационным системам и базам данных агрегаторов такси. В частности, речь идет об электронном мониторинге геолокации и данных о средствах платежа. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

«Служба заказа легкового такси, являющаяся организатором распространения информации в сети "Интернет", предоставляет подразделению ФСБ… круглосуточный удаленный доступ к информационным системам и базам данных, используемым для получения, хранения, обработки и передачи заказов легкового такси»,— говорится в документе. Проект разработан для реализации закона о такси, который вступает в силу 1 сентября 2023 года.

Руководитель центра компетенций Международного евразийского форума «Такси» Станислав Швагерус рассказал «Ведомостям», что указанные данные собирают агрегаторы легкового такси, которые относятся к «организаторам распространения информации в сети интернет». Однако в случае принятия документа предоставлять информацию будут обязаны все участники рынка.

Также в тексте документа указывается, что, если служба заказа такси не сможет выполнить запрос ФСБ, она должна проинформировать о сроках, необходимых для выполнения запроса, «с обоснованием невозможности выполнения запроса в установленный срок». При наличии в запросе спецслужбы пометки «срочно» агрегатор будет обязан предоставить сведения в течение трех рабочих дней, при отсутствии такой пометки — в течение десяти рабочих дней. При этом судебный или процессуальный порядок для этого не предусмотрен.

Закон, регулирующий работу такси, был подписан президентом России Владимиром Путиным 29 декабря 2022 года. Документ, в частности, устанавливает требования к внешнему и внутреннему виду автомобиля и к водителю, вводит в законодательство понятия «легковое такси» и «служба заказа легкового такси». Кроме того, закон обязывает службы заказа предоставлять ФСБ автоматизированный удаленный доступ к базам данных

Милена Костерева