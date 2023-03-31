Снежный путь

Автомобильная дорога М-4 «Дон» в Каменском и Красносулинском районах Ростовской области по-прежнему перекрыта для движения со вчерашнего вечера из-за сильнейшего снегопада. Дорожникам и спасателям удалось расчистить более половины проблемного участка. На помощь людям, застрявшим в пути, приходят волонтеры и жители окрестных населенных пунктов. Спасатели прогнозируют, что завершить работы на трассе удастся в течение ближайших суток.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спасатели буксируют фуру, застрявшую на трассе в Ростовской области

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области Спасатели буксируют фуру, застрявшую на трассе в Ростовской области

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

К полудню 31 марта протяженность затора на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области сократилась до 21 км в северном направлении и до 29 — в южном, сообщает пресс-служба ГИБДД Ростовской области. Проезд в обе стороны открыт только для машин, которые были заблокированы.

На территории четырех районов региона и города Шахты сохраняется режим чрезвычайной ситуации.

«Есть сложные участки, где ведется расчистка заносов. Непростая ситуация на съезде с М-4 в сторону Волгоградской области. Легковой транспорт движется интенсивнее, с грузовым ситуация сложнее»,— написал в своем Telegram-канале губернатор региона Василий Голубев.

По данным главы ГУ МЧС по Ростовской области Сергея Филиппова, которые он указал в эфире телеканала «Россия 24», в пробке застряло порядка тысячи автомобилей. «Выезд транспорта на М-4 “Дон” с других автодорог по-прежнему ограничен»,— отметили в ГИБДД. Госавтоинспеция призывает воздержаться от поездок до улучшения ситуации. Главы городов и населенных пунктов в районе чрезвычайной ситуации (ЧС) предупредили горожан о необходимости исключить поездки по направлению федеральной автотрассы.

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По информации главы региона Василия Голубева, ночью спасатели организовали восемь маршрутов для доставки продуктов и топлива. Водителям раздали 1,3 тыс. л бензина и 1,7 тыс. л дизельного топлива. Для организации движения были разрезаны ограждения на восьми участках трассы: на 940-м километре, 947-м, 952-м, 955-м, 962-м, 969-м, 976-м и 981-м. Из снежных заносов эвакуированы 65 человек, включая трех беременных женщин. В 17 пунктах временного размещения находятся 232 человека. Пункты обогрева для пострадавших размещены на трассе М-4 «Дон» на 983-м километре, 985-м, 986-м, 942-м, 945-м, 938-м, а также на 362-м километре трассы А-260. Также по-прежнему работают пункты обогрева на Белокалитвинском направлении в населенных пунктах Краснодонецкий, Синегорский, Богураевский, Красногорка.

Помощь людям, оказавшимся в плену стихии, оказывают 259 спасателей ГУ МЧС, более 150 единиц техники. Компания «Автодор» направила в район ЧС 21 экипаж службы аварийных комиссаров, а также специальную технику (бензовозы) для дозаправки топливом пользователей. Добровольческий отряд «ЛизаАлерт» также работает на проблемном участке дороги и объявил поиск волонтеров в своих соцсетях. Кроме этого, в работах участвуют волонтеры из Общероссийского народного фронта (ОНФ) и Всероссийского корпуса спасателей (ВСКС) в составе 30 человек. «Представители ОНФ и ВСКС продолжают устранять барьеры на трассе, чтобы забрать людей из заторов. Особое внимание уделяют рейсовым автобусам»,— сообщает пресс-служба организации.

По информации ГУ МЧС Ростовской области, завершить работы по расчистке трассы планируется в течение суток.

Такой же прогноз дали в пресс-службе «Автодора», отметив, что в ближайшие сутки погода будет благоприятной.

Трасса М-4 «Дон» была перекрыта вечером, в 20:00, 30 марта в связи затором, который возник из-за сильного снегопада. Был закрыт проезд на 76 км трассы, а в четырех районах Ростовской области губернатор ввел режим чрезвычайной ситуации.

Анастасия Назарова, Ростов-на-Дону