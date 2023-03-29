Голикова сообщила о росте среднедушевого дохода в России в 2022 году на 12,4%

Вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства сообщила, что среднедушевой доход в России в прошлом году составил 45 272 руб. и вырос по сравнению с 2021 годом на 12,4%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татьяна Голикова

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Татьяна Голикова

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

При этом госпожа Голикова заявила, что, по предварительным данным Росстата, в России в 2022 году по отношению к 2021 году на 1% снизилась реальная средняя месячная начисленная заработная плата. Она отметила, что четвертый квартал прошлого года демонстрирует динамику увеличения реальной зарплаты.

По предварительным данным рост этого показателя зафиксирован в 22 регионах РФ, сообщила вице-премьер. По ее словам, наибольший рост реальной зарплаты наблюдается в Республике Бурятия и Ханты-Мансийском автономном округе. Среди федеральных округов рост реальной зарплаты демонстрируют Сибирский и Уральский федеральные округа, сообщила госпожа Голикова.

«Совокупный рост реальных заработных плат за последние пять лет составил у нас 22,1%, но это пока предварительные данные. Традиционно в мае Росстат уточнит данные по заработной плате, и мы рассчитываем на то, что в целом по 2022 году будет продемонстрирован хоть и небольшой, но рост реальной заработной платы»,— сказала вице-премьер.

Кроме того, госпожа Голикова заявила, что в 2023 году ожидается устойчивый рост реальной зарплаты и реальных доходов населения. За период с 2017 по 2022 год благодаря мерам поддержки из-за черты бедности вышли 3,6 млн россиян, добавила вице-премьер.

Январские данные Росстата свидетельствуют, что в трех кварталах 2022 года темпы прироста среднедушевых денежных доходов наиболее бедного населения были стабильно выше, чем у богатых, как в номинальном, так и в реальном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Показатели доходного неравенства в России достигли минимального за последние 20 лет значения. Среди факторов, которые на это повлияли,— рекордный рост занятости, заметный рост реальных зарплат и пенсий в конце 2022 года и выплата пособий на детей из семей с доходом ниже прожиточного минимума.

Подробнее — в материале «Граждане пустились в растраты».

Эрдни Кагалтынов