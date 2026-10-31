Они прочитали убийство

Роман был написан в форме дневника участника вымышленной ультраправой организации и рассказывал о антиправительственном восстании в США. Маквей впервые прочитал ее в армии, и она с тех пор была его главной книгой. Одно время он рассылал страницы из нее своим друзьям и родственникам. А после 1993 года, когда агенты ФБР в прямом эфире штурмовали штаб-квартиру тоталитарной правой секты «Ветвь Давидова» (Маквей не был ее членом, но очень ею интересовался), он решил отомстить федералам и использовал книгу чуть ли не как пошаговый справочник для осуществления теракта. В книге подробно рассказывается, как главный герой собирает бомбу, грузит ее в арендованную машину и взрывает с ее помощью штаб-квартиру ФБР.