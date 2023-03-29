Владимир Путин назначил врио губернатора Омской области главу правительства ДНР Виталия Хоценко

Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Омской области Александра Буркова. Врио главы региона он назначил главу правительства Донецкой народной республики (ДНР) Виталия Хоценко.
Владимир Путин объявил о назначении нового врио главы Омской области в ходе встречи с Виталием Хоценко по видеоконференцсвязи. По словам президента, господин Хоценко хорошо показал себя на посту главы правительства ДНР и заслужил новое назначение. Как пояснил господин Путин, в Омской области «предстоит много сделать с точки зрения развития экономики, социальной сферы» и «решить целый ряд важных задач».
Господин Хоценко сообщил, что считает «почетным» предложение возглавить Омскую область, и заявил, что уже в ближайшее время готов приступить к работе на должности врио главы региона.
Одновременно с этим на сайте Кремля появился указ о назначении Виталия Хоценко на новую должность.
Виталий Хоценко возглавлял правительство ДНР с июня 2022 года. До этого он работал в Министерстве промышленности и торговли России и в правительстве Ставропольского края. Глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале поздравил Виталия Хоценко с новой работой, поблагодарив его за «самоотверженный труд» и решение проблем республики.
Александр Бурков, возглавлявший Омскую область с сентября 2018 года, ушел в отставку по собственному желанию. В своем Telegram-канале он сообщил, что «переходит на новое место работы», но «остается в команде Владимира Путина». Информацию о готовящейся отставке Буркова ранее публиковали «Ведомости» и РБК.
Источники «Ъ», близкие к администрации президента, сообщали, что в рамках мартовской волны отставок российских губернаторов своих должностей могут лишиться еще несколько руководителей регионов. Среди них губернаторы Орловской области, Хакасии и Красноярского края Андрей Клычков, Валентин Коновалов и Александр Усс.
Подробнее об этом читайте в материале «Ъ» «Весна красна отставками».