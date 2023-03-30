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Коммерсантъ FM
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ФСБ задержала корреспондента Wall Street Journal Эвана Гершковича по подозрению в шпионаже

ФСБ сообщила, что корреспондент Wall Street Journal Эван Гершкович задержан в Екатеринбурге. По данным спецслужбы, американец «по заданию США занимался сбором сведений об одном из предприятий российского ВПК, которые составляют гостайну». Возбуждено дело о шпионаже.

Эван Гершкович

Эван Гершкович

Фото: Соцсети Эвана Гершковича

Эван Гершкович

Фото: Соцсети Эвана Гершковича

«Эван Гершкович задержан в Екатеринбурге, возбуждено дело о шпионаже. По заданию США он занимался сбором сведений об одном из предприятий российского ВПК, которые составляют гостайну»,— пояснили в Федеральной службы безопасности (цитата по «РИА Новости»). В ведомстве уточняют, что журналист занимался в Екатеринбурге «незаконной деятельностью», которая была успешно «пресечена».

Накануне местное издание «Вечерние ведомости» сообщило, что американский журналист перестал выходить на связь со вчерашнего вечера. Предположительно он мог быть задержан у ресторана Bukowski Grill в центре города.

По данным пиарщика Ярослава Ширшикова, задержанный журналист в Екатеринбурге «изучал отношение в обществе к ЧВК "Вагнер"». Журналист Дмитрий Колезев (признан иностранным агентом) уточняет, что также господин Гершкович ездил в другие города Свердловской области, где находятся оборонные предприятия.

Мобильный телефон Эвана Гершковича отключен, в последний раз он был в сети 29 марта в 13 часов по мск.

Эван Гершкович живет в Москве уже 6 лет и имеет аккредитацию в МИД РФ. Господин Гершкович — репортер, освещающий события в России, Украине и на территории бывшего Советского Союза. Ранее он работал в Agence France-Presse, Moscow Times и New York Times. Последнюю статью за авторством Гершковича Wall Street Journal опубликовал 28 марта.

Александр Кислов

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