Премьер Польши обратился к народу после событий в Конституционном трибунале
Премьер-министр Дональд Туск выступил с обращением, посвященным политическому кризису, который обострился после событий в Конституционном трибунале. Он обвинил оппозицию в лице партии «Право и справедливость» (ПиС) и президента Кароля Навроцкого в насилии против членов судебного органа и разрушении верховенства права в стране. Глава правительства добавил, что нельзя восстановить порядок в Польше, закрыв глаза на произошедшее.
«Вчера мы стали свидетелями позорных событий у здания Конституционного трибунала. Мне бы очень хотелось, чтобы нам никогда больше не приходилось наблюдать подобные сцены в Польше. Однако способом достижения спокойствия не может быть уступка беззаконию и насилию. Демократическое государство должно быть сильным и способным вершить правосудие»,— сказал господин Туск. Обращение выложено на его странице в соцсети X.
Премьер отказался идти на компромиссы в вопросе работы судебного органа. «Конституционный трибунал начнет работать так, как и должен — независимо, в том числе и от меня, и в соответствии с Конституцией»,— сказал господин Туск.
«Мы слишком долго ждали такого сокровища, как независимая, демократическая Польша, чтобы испугаться и отступить. Мы слишком хорошо, мы, поляки, справились с построением сильного государства, чтобы мы могли его сдать»,— заявил премьер-министр.
Политический кризис в Польше усугубился из-за борьбы за контроль над Конституционным трибуналом между правительством Дональда Туска и оппозиционной партией «Право и справедливость». В 2026 году коалиция господина Туска выбрала в Конституционный трибунал новых судей. Назначенный при ПиС председатель Трибунала Богдан Свенчковский вместе с президентом страны препятствовали работе новых судей и блокировали их вступление в должность.
Накануне одна из судей трибунала отстранила председателя от работы — в ответ оппозиция собралась у здания суда и пыталась прорваться внутрь здания, которое оцепила полиция. Кароль Навроцкий правительство в силовом захвате Конституционного трибунала, а в ПиС назвали произошедшее государственным переворотом.