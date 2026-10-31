Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №203

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №203«Ъ» Газета
МирБорьба за власть

Премьер Польши обратился к народу после событий в Конституционном трибунале

Премьер-министр Дональд Туск выступил с обращением, посвященным политическому кризису, который обострился после событий в Конституционном трибунале. Он обвинил оппозицию в лице партии «Право и справедливость» (ПиС) и президента Кароля Навроцкого в насилии против членов судебного органа и разрушении верховенства права в стране. Глава правительства добавил, что нельзя восстановить порядок в Польше, закрыв глаза на произошедшее.
«Вчера мы стали свидетелями позорных событий у здания Конституционного трибунала. Мне бы очень хотелось, чтобы нам никогда больше не приходилось наблюдать подобные сцены в Польше. Однако способом достижения спокойствия не может быть уступка беззаконию и насилию. Демократическое государство должно быть сильным и способным вершить правосудие»,— сказал господин Туск. Обращение выложено на его странице в соцсети X.
Премьер отказался идти на компромиссы в вопросе работы судебного органа. «Конституционный трибунал начнет работать так, как и должен — независимо, в том числе и от меня, и в соответствии с Конституцией»,— сказал господин Туск.
«Мы слишком долго ждали такого сокровища, как независимая, демократическая Польша, чтобы испугаться и отступить. Мы слишком хорошо, мы, поляки, справились с построением сильного государства, чтобы мы могли его сдать»,— заявил премьер-министр.

Судебный кризис и попытка госпереворота: что происходит в Польше. Главное

Читать далее
Политический кризис в Польше усугубился из-за борьбы за контроль над Конституционным трибуналом между правительством Дональда Туска и оппозиционной партией «Право и справедливость». В 2026 году коалиция господина Туска выбрала в Конституционный трибунал новых судей. Назначенный при ПиС председатель Трибунала Богдан Свенчковский вместе с президентом страны препятствовали работе новых судей и блокировали их вступление в должность.
Накануне одна из судей трибунала отстранила председателя от работы — в ответ оппозиция собралась у здания суда и пыталась прорваться внутрь здания, которое оцепила полиция. Кароль Навроцкий правительство в силовом захвате Конституционного трибунала, а в ПиС назвали произошедшее государственным переворотом.

Штурм трибунала в Варшаве

Полиция и демонстранты у здания Конституционного трибунала в Варшаве
1/131/13

Полиция и демонстранты у здания Конституционного трибунала в Варшаве

Kai Taller / Sipa / ТАСС

По заявлениям полиции, между демонстрантами и правоохранителями произошли столкновения, в полицейских кидали «различные предметы»
2/132/13

По заявлениям полиции, между демонстрантами и правоохранителями произошли столкновения, в полицейских кидали «различные предметы»

Agencja Wyborcza.pl / Reuters

Лидер партии «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский на акции протеста
3/133/13

Лидер партии «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский на акции протеста

Michal Borowczyk / Agencja Wyborcza.pl / Reuters

Полицейский кордон
4/134/13

Полицейский кордон

Agencja Wyborcza.pl / Reuters

Отстраненный от должности председатель Конституционного трибунала Богдан Свечковский (в центре) в толпе демонстрантов
5/135/13

Отстраненный от должности председатель Конституционного трибунала Богдан Свечковский (в центре) в толпе демонстрантов

Michal Borowczyk / Agencja Wyborcza.pl / Reuters

Участники акции протеста у здания Конституционного трибунала
6/136/13

Участники акции протеста у здания Конституционного трибунала

Michal Borowczyk / Agencja Wyborcza.pl / Reuters

Полицейские перекрывают дорогу к зданию Конституционного трибунала
7/137/13

Полицейские перекрывают дорогу к зданию Конституционного трибунала

Michal Borowczyk / Agencja Wyborcza.pl / Reuters

Демонстрантка с фотографией премьер-министра Польши Дональда Туска в военной форме — намек на генерала Ярузельского, последнего руководителя коммунистической Польши
8/138/13

Демонстрантка с фотографией премьер-министра Польши Дональда Туска в военной форме — намек на генерала Ярузельского, последнего руководителя коммунистической Польши

Piotr Lapinski / NurPhoto / Getty Images

Протестующие всеми силами пытались донести свою позицию
9/139/13

Протестующие всеми силами пытались донести свою позицию

Piotr Lapinski / NurPhoto / Getty Images

Полиция пресекает попытки протестующих прорваться в здание
10/1310/13

Полиция пресекает попытки протестующих прорваться в здание

Michal Borowczyk / Agencja Wyborcza.pl / Reuters

Полицейские у ограды трибунала
11/1311/13

Полицейские у ограды трибунала

Agencja Wyborcza.pl / Reuters

Президент Польши Кароль Навроцкий (на фото справа) объявил о созыве экстренного совещания с представителями всех политических сил и парламентариями
12/1312/13

Президент Польши Кароль Навроцкий (на фото справа) объявил о созыве экстренного совещания с представителями всех политических сил и парламентариями

Agencja Wyborcza.pl / Slawomir Kaminski / Reuters

Наутро сотрудники полиции особого назначения перекрыли цепью вход в здание Конституционного трибунала
13/1313/13

Наутро сотрудники полиции особого назначения перекрыли цепью вход в здание Конституционного трибунала

Artur Widak / Anadolu / Getty Images

Смотреть
Польша
Европа