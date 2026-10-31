Премьер Польши обратился к народу после событий в Конституционном трибунале

«Вчера мы стали свидетелями позорных событий у здания Конституционного трибунала. Мне бы очень хотелось, чтобы нам никогда больше не приходилось наблюдать подобные сцены в Польше. Однако способом достижения спокойствия не может быть уступка беззаконию и насилию. Демократическое государство должно быть сильным и способным вершить правосудие»,— сказал господин Туск. Обращение выложено на его странице в соцсети X.