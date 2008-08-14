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Нацпроект «Экология», отходы «вредных» промышленных производств, разрешения на выбросы и сбросы загрязняющих веществ, штрафы за экологические нарушения, проект «Чистый воздух», экологические экспертизы и надзор, деятельность Росприроднадзора, Всемирного фонда дикой природы (WWF) и «Гринпис России», загрязнения воздуха и водоемов, черная рубка леса, попадание в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО под угрозой, ограничения на маршруты для транспортных средств с «грязным» выхлопом, «мусорная реформа», скандалы с заповедниками, экологические сборы и налоги — последние новости и все самое важное об проблемах экологии в теме «Ъ».