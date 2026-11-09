Опасные не считаются

Члены комитета в ответ отметили избыточную нагрузку на промышленность, возникающую из-за требований «Усольского закона». Поскольку он жестко привязывает срок эксплуатации объектов к проектной документации (у большинства компаний она либо отсутствует, либо не содержит конкретных сроков), бизнес сталкивается с рисками преждевременного изъятия из оборота более 1 трлн руб. на финансирование ликвидации объектов. В связи с этим комитет считает необходимым поправить механизмы закона, в том числе закрепить возможность подтверждать и продлевать сроки эксплуатации опасных производственных объектов на основании экспертизы промышленной безопасности (ЭПБ), которая выдается бессрочно. «Механизм ЭПБ в текущем виде является "выхолощенным": заключения вносятся в реестр в уведомительном порядке, контроль за их достоверностью со стороны государства минимален, а ответственность экспертов сложно применить на практике»,— отреагировала на это предложение Светлана Радионова.