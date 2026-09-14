Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Сумма иска по делу о разливе мазута в Керченском проливе выросла почти втрое

«Морспасслужба» увеличила сумму иска по крушению танкеров в Керченском проливе

Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил ходатайство ФГБУ «Морспасслужба» об уточнении суммы исковых требований по делу о взыскании компенсации за ликвидацию последствий разлива мазута в Керченском проливе. Сумма выросла с 485,1 млн руб. до 1,2 млрд руб., передает ТАСС.

Ответчиками по делу проходят владельцы и фрахтователи затонувших танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», а также страховщики ВСК и «Абсолют страхование». Стороны признали уточнение суммы взысканий законным правом истца, и суд удовлетворил ходатайство. Повторное заседание по делу назначено на 28 октября.

Представитель истца в суде сообщила, что изначальная сумма включала расходы Морспасслужбы с 25 декабря 2024 года по конец апреля 2025 года. В апреле 2026 года дело отправили на пересмотр, после чего служба пересчитала сумму до 31 декабря 2025 года.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие свыше 9 тыс. тонн мазута, затонули 15 декабря 2024 года во время сильного шторма в Керченском проливе. Порядка 2 тыс. тонн мазута разлилось в акватории Черного моря и на его побережье.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Ключевой вопрос в деле — не только размер расходов ФГБУ «Морспасслужба», но и то, кто должен их возмещать. Требования заявлены солидарно к судовладельцам, фрахтователю и страховщикам, однако страховщики возражают против такой конструкции, а ответчики оспаривают обоснованность затрат; судовладельцы также связывают аварию с сильным штормом и указывают на обстоятельство непреодолимой силы.

На распределение выплат может повлиять созданный в мае 2026 года фонд ограничения ответственности страховщиков с гарантией АО «Российская национальная перестраховочная компания» на 1,06 млрд руб.: другим потерпевшим предложено заявлять требования в рамках этого же процесса. Для судовладельцев отдельно предусмотрена возможность ограничить ответственность по специальной формуле, но только если загрязнение не стало следствием их умышленных действий или грубой неосторожности.

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд