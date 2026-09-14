Сумма иска по делу о разливе мазута в Керченском проливе выросла почти втрое
«Морспасслужба» увеличила сумму иска по крушению танкеров в Керченском проливе
Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил ходатайство ФГБУ «Морспасслужба» об уточнении суммы исковых требований по делу о взыскании компенсации за ликвидацию последствий разлива мазута в Керченском проливе. Сумма выросла с 485,1 млн руб. до 1,2 млрд руб., передает ТАСС.
Ответчиками по делу проходят владельцы и фрахтователи затонувших танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», а также страховщики ВСК и «Абсолют страхование». Стороны признали уточнение суммы взысканий законным правом истца, и суд удовлетворил ходатайство. Повторное заседание по делу назначено на 28 октября.
Представитель истца в суде сообщила, что изначальная сумма включала расходы Морспасслужбы с 25 декабря 2024 года по конец апреля 2025 года. В апреле 2026 года дело отправили на пересмотр, после чего служба пересчитала сумму до 31 декабря 2025 года.
Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие свыше 9 тыс. тонн мазута, затонули 15 декабря 2024 года во время сильного шторма в Керченском проливе. Порядка 2 тыс. тонн мазута разлилось в акватории Черного моря и на его побережье.
Ключевой вопрос в деле — не только размер расходов ФГБУ «Морспасслужба», но и то, кто должен их возмещать. Требования заявлены солидарно к судовладельцам, фрахтователю и страховщикам, однако страховщики возражают против такой конструкции, а ответчики оспаривают обоснованность затрат; судовладельцы также связывают аварию с сильным штормом и указывают на обстоятельство непреодолимой силы.
На распределение выплат может повлиять созданный в мае 2026 года фонд ограничения ответственности страховщиков с гарантией АО «Российская национальная перестраховочная компания» на 1,06 млрд руб.: другим потерпевшим предложено заявлять требования в рамках этого же процесса. Для судовладельцев отдельно предусмотрена возможность ограничить ответственность по специальной формуле, но только если загрязнение не стало следствием их умышленных действий или грубой неосторожности.