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В Туапсе сняли введенный после разлива нефтепродуктов режим ЧС

В Туапсинском муниципальном округе сняли режим чрезвычайной ситуации (ЧС), введенный после разлива нефтепродуктов. Распоряжение подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Нефтепродукты попали в акваторию Черного моря, а также реку Туапсе из-за пожаре после атаки беспилотников в апреле. К масштабным работам по очистке береговой линии привлекали несколько сотен специалистов и спецтехнику. Сейчас все работы по уборке прибрежной территории завершены, уточнили в оперштабе. По данным на конец мая, в Туапсе собрали и вывезли более 32,7 тыс. куб м загрязненного грунта и водомазутной смеси.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Разлив нефтепродуктов, из-за которого в Туапсе был введен режим ЧС, произошел в апреле вследствие атаки беспилотников и последующего пожара на морском терминале. Городские службы и волонтеры проводили сбор нефтепродуктов на нескольких участках прибрежной территории, а режим ЧС регионального уровня действовал с 28 апреля. Отмечалось, что столб темно-серого дыма был виден за десятки километров от города, а в воде было много нефти.

Похожие инциденты, связанные с разливами нефтепродуктов и введением режима ЧС, неоднократно происходили в Краснодарском крае. Например, в декабре 2024 года в Керченском проливе после крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозивших мазут, на побережье Анапы и Темрюкского района были обнаружены нефтепродукты. Тогда был введен режим ЧС федерального уровня, а правительство России выделило 1,5 млрд рублей из резервного фонда на ликвидацию последствий. Этот разлив мазута был назван одним из самых серьезных экологических вызовов, которые Россия переживала за последние годы.

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