В Туапсе сняли введенный после разлива нефтепродуктов режим ЧС

Составлено ИИ-Ассистентъ

Разлив нефтепродуктов, из-за которого в Туапсе был введен режим ЧС, произошел в апреле вследствие атаки беспилотников и последующего пожара на морском терминале. Городские службы и волонтеры проводили сбор нефтепродуктов на нескольких участках прибрежной территории, а режим ЧС регионального уровня действовал с 28 апреля. Отмечалось, что столб темно-серого дыма был виден за десятки километров от города, а в воде было много нефти.

Похожие инциденты, связанные с разливами нефтепродуктов и введением режима ЧС, неоднократно происходили в Краснодарском крае. Например, в декабре 2024 года в Керченском проливе после крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозивших мазут, на побережье Анапы и Темрюкского района были обнаружены нефтепродукты. Тогда был введен режим ЧС федерального уровня, а правительство России выделило 1,5 млрд рублей из резервного фонда на ликвидацию последствий. Этот разлив мазута был назван одним из самых серьезных экологических вызовов, которые Россия переживала за последние годы.