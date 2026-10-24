Роспотребнадзор не выявил загрязнения воздуха после удара по предприятию в Орле

Специалисты также проверили радиационный фон в городе, уделив особое внимание территории вблизи пожара. Замеры провели на Наугорском шоссе и по нескольким адресам на улице Картукова. Показатели составили 0,10–0,12 микрозиверта в час, что соответствует естественному радиационному фону.