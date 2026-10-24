Роспотребнадзор не выявил загрязнения воздуха после удара по предприятию в Орле
Роспотребнадзор не обнаружил загрязняющих веществ в атмосферном воздухе после ракетного удара по предприятию в Орле. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.
Специалисты также проверили радиационный фон в городе, уделив особое внимание территории вблизи пожара. Замеры провели на Наугорском шоссе и по нескольким адресам на улице Картукова. Показатели составили 0,10–0,12 микрозиверта в час, что соответствует естественному радиационному фону.
Накануне одно из предприятий Орла подверглось ракетной атаке, после которой начался пожар. В результате происшествия пострадали восемь человек, на месте разбора завалов обнаружили тела трех погибших.
По данным региональных властей на утро 24 октября, состояние пятерых пострадавших оценивается как тяжелое. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.