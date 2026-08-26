Экологической угрозы после пожара на Амурском ГХК не зафиксировали
Губернатор Приамурья Василий Орлов сообщил, что Роспотребнадзор проводит лабораторный контроль воздуха после пожара на Амурском ГХК. По его словам, превышений предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ не зафиксировано.
Аналогичную информацию привели на предприятии. «Специалисты Управления Роспотребнадзора по Амурской области и Центра гигиены и эпидемиологии проводят лабораторный контроль атмосферного воздуха на границе жилой застройки Свободного.... Мониторинг продолжается»,— уточняется в пресс-релизе АГХК.
Специалисты Роспотребнадзора также провели отбор проб атмосферного воздуха в близлежащих населенных пунктах: Нижние Бузули, Усть-Пера, Юхта, Черниговка. Превышений ПДК там тоже не выявлено, написала глава Свободненского района Эльвира Агафонова в «Максе».
Пожар на Амурском ГХК произошел 25 августа. Погибли семь человек, из которых шестеро — граждане Китая. Возгорание уже потушили, его причины неизвестны. СКР возбудил уголовное дело о нарушении требований безопасности.
Подробнее о ЧП — в публикации «Ъ» «Возгорание на газу».
В Амурской области на площадке Амурского газохимического комплекса 25 августа произошло возгорание, в результате которого пострадал 131 человек, шестеро из них находятся в тяжелом состоянии, а погибли семь человек, включая шестерых граждан Китая. Губернатор Приамурья Василий Орлов сообщил, что очаги возгорания ликвидированы, и заверил об отсутствии экологической угрозы населению, а часть пострадавших разместили в Свободненской и Амурской областной клинических больницах.
Проект Амурского газохимического комплекса, реализуемый совместно с китайской компанией Sinopec, готовился к запуску, и его ввод в эксплуатацию был запланирован на 2027 год. Строительство этого масштабного предприятия по производству полиэтилена и полипропилена с проектной мощностью 2,7 млн тонн в год велось в Свободненском районе Амурской области.
В прошлом, в октябре 2025 года, Роспотребнадзор по Челябинской области не выявил превышений загрязняющих веществ в воздухе после взрыва на копейском заводе, который привел к гибели десяти человек и расследованию уголовного дела по статье о нарушении требований промышленной безопасности. Также, в мае 2024 года, специалисты Роспотребнадзора совместно с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» проводили отбор проб воздуха после пожара в цехе для хранения полиэтилена в Петербурге, где концентрация загрязняющих веществ не превысила гигиенические нормативы.