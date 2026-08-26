Экологической угрозы после пожара на Амурском ГХК не зафиксировали

Губернатор Приамурья Василий Орлов сообщил, что Роспотребнадзор проводит лабораторный контроль воздуха после пожара на Амурском ГХК. По его словам, превышений предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ не зафиксировано.

Аналогичную информацию привели на предприятии. «Специалисты Управления Роспотребнадзора по Амурской области и Центра гигиены и эпидемиологии проводят лабораторный контроль атмосферного воздуха на границе жилой застройки Свободного.... Мониторинг продолжается»,— уточняется в пресс-релизе АГХК.

Специалисты Роспотребнадзора также провели отбор проб атмосферного воздуха в близлежащих населенных пунктах: Нижние Бузули, Усть-Пера, Юхта, Черниговка. Превышений ПДК там тоже не выявлено, написала глава Свободненского района Эльвира Агафонова в «Максе».

Пожар на Амурском ГХК произошел 25 августа. Погибли семь человек, из которых шестеро — граждане Китая. Возгорание уже потушили, его причины неизвестны. СКР возбудил уголовное дело о нарушении требований безопасности.

Подробнее о ЧП — в публикации «Ъ» «Возгорание на газу».