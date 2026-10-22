На Сахалине из-за выброса нефтепродуктов загрязнено 8 км береговой линии
В Томаринском районе Сахалинской области загрязнено более 8 км береговой линии. Причиной стал разлив нефтепродуктов, заявил губернатор Валерий Лимаренко.
Районная администрация 19 октября получила информацию о выбросе нефтепродуктов в районе села Пензенское. Сотрудники администрации выехали на место для уборки территории. Работы по очистке побережья продолжаются, «задействованы необходимые силы и средства», сообщил ТАСС господин Лимаренко.
23 октября специалисты Росприроднадзора планируют обследовать территорию и взять пробы нефтепродуктов, чтобы установить причины ЧП. Кто ответственен за загрязнение, пока не установлено.