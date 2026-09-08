Площадь пожара в заповеднике между Новороссийском и Анапой достигла 1,8 га

В районе хутора Дюрсо в Новороссийске произошел пожар из-за падения обломков беспилотника. Площадь возгорания достигла 1,8 га. Огонь зашел на территорию заповедника «Утриш» между Новороссийском и Анапой, сообщил оперштаб Краснодарского края.

Пожар тушат 70 человек с применением 15 единиц техники, уточнил глава Новороссийска Андрей Кравченко. Тушение осложняют сухая ветреная погода и труднодоступный горный рельеф. «При необходимости и осложнении ситуации будем наращивать силы и средства в соответствии с обстановкой»,— написал господин Кравченко в Telegram-канале.

Ранее глава Анапы Светлана Маслова сообщала о возгорании на территории заповедника в районе Малого Утриша в Анапе из-за падения обломков беспилотника. Власти города запросили у МЧС авиацию для тушения пожара.