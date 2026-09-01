Зеленый поворот к Азии

Верификация углеродного следа и экологическая повестка для российских компаний постепенно становятся обязательными условиями для работы на внешних рынках, в первую очередь в КНР. Дальний Восток, имеющий тесные связи с Китаем, в ответ на новые требования формирует собственную инфраструктуру. Ее ключевыми элементами выступают Сахалинский эксперимент, технологии рециклинга, карбоновые полигоны и возобновляемые источники энергии (ВИЭ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Драйвер зеленой трансформации

После 2022 года Азия стала для российского бизнеса основным окном в мировую экономику. Дальний Восток принял на себя основной объем этой переориентации, а Китай выступил ключевым донором инвестиций и технологий. Однако китайский партнер больше не ограничивается сырьевым интересом. С августа 2026 года в КНР действует новый Экологический кодекс, а национальная система торговли выбросами охватывает более 60% промышленности. Китай внедряет стандарты циркулярной экономики и требует верификации углеродного следа продукции от торговых партнеров.

Для Дальнего Востока это означает трансформацию отношений не только с Китаем, но и с рядом стран Азиатско-Тихоокеанского региона (и не только), вынужденных следовать китайской повестке. Экологическая ответственность превращается в обязательное условие интеграции в цепочки создания стоимости. Российские предприятия теперь должны внедрять системы экологического менеджмента и обеспечивать прозрачность процессов.

Заместитель директора группы операционных рисков и устойчивого развития Kept Андрей Макаров отмечает, что ужесточение стандартов уже влияет на экономику проектов в двух плоскостях. Во-первых, в совместных предприятиях китайские инвесторы требуют детальной оценки экологических воздействий на всех стадиях жизненного цикла, жесткого мониторинга и раскрытия ESG-показателей. Во-вторых, при экспорте углеродоемкой продукции (уголь, металлопрокат, лес) обязательной становится оценка углеродного следа. Продукция с низким следом получает ценовое преимущество, а отсутствие верифицированных данных закрывает доступ к рынку.

Адаптация к изменению климата

Дальний Восток находится в зоне повышенного климатического риска. Таяние вечной мерзлоты охватывает до 70% территории региона и напрямую угрожает инфраструктуре. Для Китая эта проблема критична из-за трансграничного характера угроз и зависимости от стабильности поставок ресурсов. Директор направления энергоемких производств Фонда «Сколково» Николай Булатов подчеркивает: «Таяние многолетнемерзлых пород — прямой риск для инфраструктуры ДФО». Координация усилий необходима, так как игнорирование рисков делает регион непривлекательным для инвестиций.

Еще одна большая проблема — энергодефицит. Как указывает руководитель проектов компании Strategy Partners Елена Пастухова, Дальний Восток перешел на новую модель оптового энергорынка из-за нехватки мощностей и активно развивает ВИЭ. Китай заинтересован в поддержке этих процессов, так как стремится снизить собственный углеродный след и импортировать чистую энергию. Создание единой государственной системы мониторинга мерзлоты и внедрение новых строительных стандартов стали общими задачами. Их решение обеспечивает сохранность транспортных коридоров и промышленных объектов, связывающих две страны.

Параллельно регион развивает инструменты смягчения последствий через науку и зеленую генерацию. Ученые ДВФУ на карбоновом полигоне создают цифровые модели для мониторинга углеродного баланса. В сфере ВИЭ реализуются проекты общей мощностью 1,56 ГВт, включая солнечные станции ГК «Хевел» с инвестициями свыше 100 млрд руб. Эта трансформация отвечает интересам обеих стран: Россия модернизирует экономику и снижает углеродоемкость экспорта, а Китай получает доступ к зеленым ресурсам и надежного партнера.

Инфраструктура доверия

Сегодня на Дальнем Востоке уже формируется собственная инфраструктура климатического регулирования. Ключевыми элементами стали карбоновые полигоны и региональный реестр углеродных единиц. Сахалинский эксперимент выступает здесь пилотной площадкой. Регион накопил опыт выстраивания системы углеродного менеджмента: от кадастра и верифицированной отчетности до рыночных механизмов обращения квот.

Спецпредставитель губернатора Сахалинской области по климату Милена Милич отмечает: «Для Дальнего Востока углеродное регулирование перестает быть узкой экологической темой и становится частью новой архитектуры внешнеэкономической конкурентоспособности». Наличие работающей системы учета превращает природный капитал региона в документально подтвержденное конкурентное преимущество, полагает она. Прозрачность позволяет четко определять учет выбросов, процедуры верификации и сопоставимость с международными стандартами.

С инвестиционной точки зрения углеродное регулирование создает стимулы для модернизации предприятий. Оно формирует спрос на технологические проекты в сфере ВИЭ и низкоуглеродной логистики. Сахалинский опыт демонстрирует, что эта модель способствует росту инвестиций и развитию инфраструктуры. Компании и территории, которые первыми выстроят систему климатической ответственности, получат преимущество в доступе к капиталу, технологиям и рынкам сбыта в Азии.

Из проблемы в ресурс

Отдельная задача — формирование экономики замкнутого цикла, которое также активно идет в КНР. Дальний Восток трансформирует обращение с отходами из экологической проблемы в элемент новой экономической модели. Гендиректор «ENV-Консалтинга» Ирина Демина отмечает, что в ДФО формируется колоссальный объем промышленных отходов — около 2,8 млрд тонн в 2025 году (35,3% от общероссийского показателя). Развитие кластеров циркулярной экономики и переработка промышленных остатков снижают нагрузку на природу и создают добавленную стоимость. Это становится маркером зрелости площадки для иностранных инвесторов.

Ключевым вызовом становятся логистика и территориальное планирование. Большие расстояния делают транспортировку отходов дорогой, а экологическая уязвимость вечной мерзлоты требует особого подхода. В ДФО сосредоточено 18,7% российских объектов размещения промышленных отходов и 17,6% объектов для ТКО. Задача состоит не в поиске мест под полигоны, а в опережающем формировании рациональной территориальной схемы. Инфраструктура должна появляться заранее, чтобы избежать накопленного ущерба и обеспечить соответствие ESG-стандартам.

Экономический рост и интеграция с азиатскими рынками изменят структуру мусорных потоков. Как полагает Ирина Демина, «по мере роста экономической активности будет меняться и коммунальный поток: увеличится не только его объем, но и доля упаковки, пластика, электроники и сложных многокомпонентных товаров». Близость к рынкам АТР требует планировать инфраструктуру под отдельные технологические решения для сортировки таких отходов. На фоне дефицита сырья для переработки в Китае Дальний Восток может занять нишу поставщика вторичного сырья.

Риски vs драйверы

Доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета Михаил Хачатурян выделяет среди основных рисков потенциальный рост себестоимости продукции для российских компаний. Для сохранения доступа к китайскому рынку экспортеры инвестируют в глубокую модернизацию, а это означает рост расходов. Лесопромышленные компании переходят от экспорта кругляка к производству сертифицированных пиломатериалов. Горнодобывающие предприятия внедряют замкнутые циклы водоснабжения и системы пылеподавления. Новые китайские стандарты энергоэффективности и требования к выбросам судов увеличили транспортные расходы на 15–20%.

Кроме того, существует риск блокировки рынков сбыта из-за трансграничного углеродного регулирования Китая и курса на отказ от угля. Продукция, произведенная с использованием «грязной» энергии, теряет конкурентоспособность. Проекты новых угольных разрезов оказываются под угрозой. Однако эти вызовы формируют и новые возможности. Выгодными становятся экспорт чистой энергии и зеленого водорода, развитие глубокой переработки ресурсов (деревянное домостроение, DRI-металлургия) и создание хабов по утилизации CO2. Модернизация позволяет выпускать продукцию с новыми характеристиками.

К 2026 году налоговые льготы перестали быть главным драйвером привлечения капитала — их сменила комплексная экосистема реализации проектов. Ключевыми факторами успеха стали административная скорость, доступ к цифровому капиталу и кадровая политика. Михаил Хачатурян резюмирует: «Выживают и масштабируются не те, кто добывает больше, а те, кто способен доказать чистоту каждой тонны добытого ресурса и каждого произведенного киловатт-часа».

Мы в тренде

Ориентация Дальнего Востока на азиатских соседей в сфере экологии — это не вынужденная уступка, а соответствие глобальному тренду. Углеродное регулирование, циркулярная экономика и адаптация к изменению климата трансформируются из абстрактной зеленой повестки в конкретные механизмы повышения конкурентоспособности. Те компании и территории, которые первыми выстроят систему климатической ответственности, получат преимущество в доступе к капиталу, передовым технологиям и долгосрочным рынкам сбыта. Именно этот процесс активно идет на Дальнем Востоке.

Хотя новые стандарты могут увеличивать издержки проектов, они открывают возможности для технологического лидерства, подтверждают эксперты. Как отмечает Николай Булатов, крупные промышленные игроки сохраняют стабильный интерес к экологической безопасности. Потенциал Дальнего Востока в этом сегменте огромен, равно как и интерес к региону со стороны технологического сообщества, стремящегося интегрироваться с азиатскими стандартами.

Реальная возможность заключается в ведении совместного бизнеса с Китаем и обеспечении соответствия стандартам для выхода на другие рынки АТР при условии учета локальной специфики, включая климатические условия и логистику. При этом риски превращения ДФО в полигон для устаревших технологий эксперты считают преувеличенными. Андрей Макаров подчеркивает, что в России действуют собственные развивающиеся требования НДТ и климатического мониторинга, которые защищают регион от импорта неэффективных решений.

Анна Королева