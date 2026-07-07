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На «Иннопроме» призвали разработать стратегию развития экологического машиностроения до 2040 года

России необходима разработка отдельной государственной стратегии развития экологического машиностроения («Экомаш») до 2040 года. Об этом сообщила на выставке «Иннопром-2026» в рамках сессии ИД «Коммерсантъ» «Ровным счетом «Чистый воздух»: на пути к цифровизации в промышленной экологии» член генерального совета «Деловая Россия», гендиректор Группы «ФИНГО» Заира Махачева. По ее словам, текущих мер поддержки сектора недостаточно для достижения цели по 80% локализации такого оборудования к 2035 году.

Китайские поставщики, рассказала эксперт, выходят на наш рынок с ценами на 20–30% ниже благодаря господдержке экспорта, страхованию и льготному финансированию в КНР. «Сегодня отдельные российские предприятия самостоятельно вступают в борьбу с промышленными политиками других государств. У нас нет статистики, нет предсказуемости спроса. Мы финансируем НИОКР из собственных средств, потому что не можем гарантировать выручку для получения государственных субсидий», — отметила госпожа Махачева.

Вместо введения запретительного моратория на импорт в Группе «ФИНГО» предложили разработать госстратегию развития экологического машиностроения до 2040 года. Ключевыми элементами инициативы являются признание «экомаша» отдельной отраслью, тесно связанной с энергетикой и тяжелой промышленностью, а также формирование гарантированного внутреннего спроса через долгосрочные программы модернизации предприятий. Такой подход позволит создать прозрачные условия для инвестиций и обеспечить технологический суверенитет страны в сфере экологической безопасности.

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